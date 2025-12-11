Los mejores planes de Navidad en Vícar: de una zambombada flamenca al concurso 'El Elfo de la Navidad Llega a Vícar'

Vícar se dispone a vivir una Navidad cargada de actividades para disfrutar en familia. Con el encendido del alumbrado navideño, los vicarios han dado la la bienvenida a un mes repleto de actividades para todos los gustos. El alcalde, Antonio Bonilla, ha sido el encargado de activar la decoración luminosa que adorna calles y plazas en todos los núcleos del municipio. En este sentido, cuenta además este año con numerosas sorpresas y como siempre con un guiño especial hacia la infancia. El acto del encendido ha tenido lugar en la Calle de las Artes y de las Letras, junto al Teatro Auditorio Ciudad de Vícar, donde además, la violinista ucraniana, Nadia Violín, puso la música a la noche mientras mayores y niños festejaban el inicio de estas fechas tan señaladas, con mantecados y anís.

De esta manera, se ponía en marcha la programación navideña que el Ayuntamiento de Vícar, a través de su Área de Festejos que ha diseñado una programación completa y que incluye actividades para todas las edades que se extenderá hasta el día 5 de enero con la tradicional

Cabalgata de Reyes

. Estas actividades, aunque ya tuvieron un prólogo con la primera de las tres sesiones de las Noches Navideñas de Espías en Vícar, con juegos de mesa, Speed Cups, Catan y Dooble, que se repetirán a lo largo del mes.

Por su parte, el mundo de los libros, retoma un año más su protagonismo en la Navidad vicaria, con

un Paseo Literario

un Mercadillo Navideño y Talleres en Familia

el día 13 y la celebración el martes 16 de diciembre del Día de la Lectura en Andalucía. Del mismo modo, el día 12, las bibliotecas contarán con Talleres de Adornos Navideños, y ya el día 20, tendrá lugar en el Teatro la Exhibición Navideña de los Talleres Culturales. Ese fin de semana, además, se celebrará frente al Teatro

Pero este año, las actividades centrales será

el Concurso Local de Portales de Belén

'El Elfo de la Navidad Llega a Vícar'

en marcha hasta la Nochebuena y para el que cualquier vecino podrá inscribirse en la casa de la Juventud. Al mismo tiempo, se está celebrando otro concurso,, en el que los participantes podrán participar fotografiando a su Elfo de la navidad en cualquier rincón del municipio. Para ello, solo tendrán que etiquetar a @ViveVicar y enviar sus fotografías al correo cultura@vicar.es. En esta línea, la otra gran atracción de la Navidad de Vícar será el Trenecito 'Vive la Navidad' que funcionará entre los días 16 y 21 de diciembre.

La programación no obstante, seguirá el día 18 con

una parranda

zambombada

en El Parador, el 19 con una Gala Benéfica en el Teatro, a favor de la Asociación Argar, y con unaorganizada por la Asociación de Vecinos de La Gangosa, que tendrá lugar en la Plaza de Andalucía. Al día siguiente, en el Palacio de Deportes, tendrá lugar el Torneo Navideño de Ajedrez y el Taller Vicarte. El lunes siguiente, día 22 el Teatro se abre para acoger la celebración del Día del Entrenador con la Federación Almeriense de Fútbol, a la vez que los vecinos de Los Llanos disfrutarán de una nueva Parranda.

El sábado 27 la Plaza Cervantes de Las Cabañuelas será el escenario para unas

campanadas adelantadas

mini sansilvestre inclusiva

que está organizando la Asociación de Vecinos de Las Cabañuelas y ya el día 29, la Nochevieja Infantil de la navidad rusa. El año se cerrará con la tradicionaly se retomarán, ya en el 2026 con la Gran Cabalgata de los Reyes Magos, que llenará de ilusión todos los núcleos del municipio.

Alumbrado Navideño

El alumbrado extraordinario de Navidad, con más de 300.000 bombillas de bajo consumo iluminará estas fechas en las que la magia, el encanto y los buenos deseos volverán a darse cita en los distintos núcleos de población que conforman el Corazón del Poniente. Un alumbrado que se ha visto renovado en su inmensa mayoría, y cuyo principal atractivo lo componen el belén luminoso instalado en una de las jardineras frente a la fachada del Ayuntamiento, también iluminada con 7.000 microbombillas. Esta Navidad, el consistorio ha apostado por un diseño atractivo con diversos efectos lumínicos para recrear la magia de la Navidad como un atractivo más de cara a la promoción del comercio local. Se han instalado además 140 conjuntos luminosos en el Bulevar y 7 en cada uno de los núcleos del municipio, a los que hay que sumar otras figuras luminosas de corazones, una bailarina, la Luna, muñecos de Papá Noel y 500 metros de tiras luminosas en la calle peatonal entre el Teatro y el Mercado de Abastos de La Puebla.