Los mejores planes de Navidad en Huércal de Almería: de la Casita del Paje Real a las actividades multiaventura

Con motivo de las fiestas navideñas, el consistorio de Huércal de Almería se ha volcado con un amplio programa de actividades. Estas son algunas de ellas:

La Multiaventura Navideña

Es una de las actividades más esperadas de estas fechas, con tirolina, rocódromo y ecokarts, y que se llevará a cabo los días 19, 20, 28 de diciembre y 4 de enero en el aparcamiento del Teatro Multiusos. Además, destaca la San Silvestre 2025, que este año tendrá su salida también desde el Teatro Multiusos el viernes 26 de diciembre.

La visita del Cartero Real

Con la llegada del año nuevo, otro de los momentos estelares tendrá lugar el día 4, con la visita del Cartero Real con sus camellos en la plaza de la Constitución de 11:00 a 13:30 horas, que irá acompañado de un tren turístico y un mercadillo navideño en el Paseo de Generalife. Y la Cabalgata de Reyes Magos, que cerrará el programa la tarde del día 5 de enero con salida a las 18:30 horas desde la plaza de las Mascaranas hasta la plaza de la Constitución.

La Casita de Navidad del Paje Real

Además, destacan en el programa de Navidad, la Casita de Navidad del Paje Real que se podrá visitar en el aparcamiento del Teatro Multiusos los días 19, 20, 21, 23, 27, 28 de diciembre y 4 de enero para llevar la carta de los deseos y tomarse una fotografía. También la Navidad Infantil, el día 21 de diciembre, con hinchables, juegos y música en el aparcamiento del Teatro Multiusos a partir de las 11:00 horas para el disfrute de los más pequeños. O las Jornadas Navideñas de Deporte, con torneos y actividades en el Pabellón Paco Navarro, en colaboración con el Club Deportivo Estudiantes. Durante varios días se desarrollarán voleibol, gimnasia rítmica, exhibición de baile, pilates, pádel, baloncesto y zumba entre otras disciplinas deportivas.

Otras propuestas interesantes

Completan el programa actividades deportivas, como una nueva edición de la Extreme Iberus Trail o los torneos de ajedrez o tenis de mesa; zambombas flamencas como la de la escuela de baile de Inés de Inés o la de Los Fernández, con Antonia Fernández y Manuel Fernández 'El Titi' al cante, el ya tradicional DiverConcilia en el CEIP Buenavista con actividades infantiles para favorecer la conciliación durante las fiestas navideñas, el show de comedia 'Vaya Navidad nos espera', el tradicional concierto de Navidad de la Asociación Sinfónica de Huércal de Almería, un concurso fotográfico, rutas de senderismo, el espectáculo 'El Grinch', animación musical con Los Titi Guays, mercadillos navideños, teatros infantiles en colaboración con la Mancomunidad del Bajo Andarax, o cursos y talleres infantiles, familiares y para la Tercera Edad.

Además, durante estas fechas se llevarán a cabo diferentes actividades complementarias para impulsar el comercio local, como la consolidada Ruta de la Tostada que se celebra del 15 de diciembre al 11 de enero o la participación en el sorteo de la Mega Cesta Navideña y Concurso de Escaparates, del 15 de diciembre al 11 de enero.