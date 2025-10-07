Almería y Granada se convierten en tierra de fanzines

MECA Mediterráneo Centro Artístico pone en marcha el primer Festival de Fanzines, FESTIFAL, un encuentro innovador en Almería que busca explorar, reivindicar y dar visibilidad al fanzine como una forma de comunicación libre, crítica y accesible. FESTIFAL nace con el propósito de abrir espacios dedicados a la creación y la reflexión en torno a modos no convencionales de contar historias, transmitir ideas y conectar con la sociedad desde una mirada inclusiva, plural y participativa.

El festival se desarrollará en tres escenarios principales: la sede de MECA Mediterráneo Centro Artístico en Almería, la Escuela de Arte y Superior de Diseño Carlos Pérez Siquier, y MECA K15, Espacio Experimental de Creación Contemporánea en Órgiva, en la comarca de la Alpujarra granadina.

Bajo la dirección de Rosa Muñoz Bustamante y Fernando Barrionuevo, FESTIFAL reúne a más de una veintena de artistas, editores, coleccionistas y críticos en una programación diversa que combina charlas, talleres, exposiciones y actuaciones musicales en directo. El propósito es afianzar el papel del fanzine como un lenguaje vivo, un catalizador cultural y un espacio de creación auténtico y transformador.

Los fanzines, que en España alcanzaron un auge notable en las décadas de los 80 y 90 como herramientas de resistencia social y cultural, resurgen hoy con una nueva fuerza, actuando como vehículos de innovación, diálogo y cambio. Su carácter independiente, autogestionado y de bajo coste los convierte en soportes únicos donde conviven textos, ilustraciones, poemas, ensayos, fotografías y diseño gráfico, abordando temáticas como la justicia social, la diversidad, la sostenibilidad ambiental, la memoria colectiva o las identidades contemporáneas. FESTIFAL se posiciona como alternativa frente a las rigideces y ornamentos innecesarios de ciertos modelos culturales tradicionales, proponiendo en su lugar un espacio de creación libre y directa.

La potencia del fanzine reside en la idea compartida, en el intercambio entre quienes crean y quienes leen, y en la experimentación sin límites. Este formato se reafirma así como un vehículo de libertad, reflexión y participación capaz de conectar generaciones, comunidades y territorios de forma tangible y profunda.

El festival se sostiene sobre tres ejes esenciales. El primero es el fomento de la lectura crítica, a través de conferencias y mesas redondas que invitan a cuestionar los discursos predominantes y a recuperar la lectura como un acto consciente y de resistencia. El segundo, la creación literaria inclusiva, que concibe el fanzine como una herramienta democratizadora abierta tanto a autores emergentes como a colectivos vulnerables, ampliando el mapa de voces y narrativas. Por último, la conexión comunitaria, que propicia espacios donde literatura, ilustración, diseño y otras formas de arte se entrelazan, generando un lenguaje colectivo que trasciende géneros y fronteras y posiciona al fanzine como un territorio fértil para la colaboración y la transformación cultural.

El programa dará inicio el 22 de octubre en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Carlos Pérez Siquier, con la inauguración de FESTIFAL a las 16:30 horas. A continuación, se celebrará el Encuentro I: “Los Fanzines de los 80-90:Autogestión, Punk y Contracultura”, con especialistas en la primera oleada de fanzines en España y en otros países, cuando este formato representaba una forma de resistencia frente a lo institucional.

A las 18:00 horas tendrá lugar el Encuentro II: “Del 2000 en adelante: Nuevas Generaciones y Lenguajes Híbridos”, centrado en la evolución del fanzine en el siglo XXI. Y a las 19:00 horas, el Encuentro III: “El Fanzine en la Era Digital: ¿Aliado o Enemigo?”, con editores y artistas que analizarán el impacto de internet, las redes sociales y las tecnologías emergentes en la producción, distribución y consumo de fanzines.

La jornada estará presentada y moderada por Rosa Muñoz Bustamante, directora de programas de MECA. Entre los participantes se encuentran Miguel Arranz, Lara Martínez, Marta Altieri, Antonio Jesús García, José María Parra, Laura Moreno Bueno, Sandra García Bueno, Esperanza Gallardo, Carmen Castaño, Irene Fraile, Francis Aguilar, Diego Cara Barrionuevo, Verónica Moreno, Daniel Raposo, Pablo (@pinpingajo) y Ramona Corder.

A las 20:30 horas, en la sede de MECA, se inaugurará una exposición de fanzines, acompañada de música en directo a cargo del DJ Gonzalo Moyano.

El 23 de octubre, en la Escuela de Arte, se celebrará por la tarde un taller de creación de fanzines en vivo, donde los asistentes aprenderán a desarrollar un estilo narrativo propio, combinar texto e imagen, analizar contenidos desde una mirada crítica y participar en un proceso colectivo que culminará en una publicación física.

Finalmente, el 31 de octubre, en MECA K15 (Órgiva, Granada), se realizará la clausura del festival, centrada en la comunidad y la expansión creativa. Se llevará a cabo un taller infantil “Crea tu primer fanzine. Voces del Fanzine”, una propuesta lúdica para que niños y niñas diseñen su propio mini fanzine. La jornada concluirá a las 19:00 horas con una proyección inmersiva fanzinera y una exposición colectiva.