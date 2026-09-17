Lucainena de las Torres ultima preparativos para la Feria en honor a la Virgen de Monte-Sión

Lucainena de las Torres ultima los preparativos para celebrar su Feria y Fiestas 2026 en honor a su Patrona y Alcaldesa Perpetua, la Virgen de Monte-Sión, que tendrán lugar del 18 al 20 de septiembre, con un amplio programa de actividades para el disfrute de todos los vecinos y visitantes.

La programación arrancará el viernes 18 de septiembre con el repique de campanas. Por la tarde, se llevará a cabo el campeonato de ping-pong y torneo de dardos de la Asociación Juvenil Ben-Human. A las 20:00 horas se procederá a la inauguración oficial de la feria y encendido del alumbrado extraordinario en las calles y Plaza del Ayuntamiento. La noche continuará con la actuación de Elías Soler, la lectura del pregón, y la coronación de reinas y místeres, benjamines, infantiles y juveniles y de la pareja de mayores. La jornada concluirá con una degustación de cava y pasteles y la actuación de la Orquesta La Tentación.

El sábado 19 de septiembre comenzará con la conmemoración del Día de la Bicicleta, seguido de una exhibición de toreo de salón y encierro infantil. De 11:30 a 13:30 horas tendrá lugar el desfile de moda organizado por la Asociación de Mujeres Puntos y Puntadas a Crochet y Bolillo, seguido del tradicional reparto de abanicos en el Ayuntamiento. La programación continuará con la feria del mediodía, la carrera de cintas para menores de 12 años y el triangular de fútbol sala DICASO para divorciados, casados y solteros.

Por la tarde, a las 17:30 horas tendrá lugar la exaltación a cargo de D. Miguel Puig de Cruces, junto con la bendición e imposición de medallas, y el tradicional paso de niños y niñas de 0 a 10 años, así como embarazadas, bajo el manto de la Virgen de Monte-Sión y el besamanos. A las 20:00 horas llegará el desfile de carrozas con el pasacalles Fantasía, de la compañía Kalesi, para el que se recomienda acudir con traje de flamenco o flamenca. La noche del sábado continuará con la actuación de Juan Manuel Punzano, con su tributo a Manolo Escobar, seguida de la verbena amenizada por el Grupo Caramelo, y de madrugada, una nueva actuación de la Orquesta La Tentación.

El domingo 20 de septiembre estará marcado especialmente por los actos en honor a la Patrona. Por la mañana, el templo permanecerá abierto para que los fieles puedan venerar a la Santísima Virgen de Monte-Sión, cuyo trono estará expuesto a los pies del Altar Mayor.

La jornada ofrecerá también juegos populares y fiesta de la espuma, feria del mediodía con degustación de productos alimenticios ofrecidos por Salazones Pérez y Agrícola Pérez Valls, y música del grupo Rumba Kimbao. Por la tarde se celebrará el concurso de sevillanas y pasodoble.

A las 18:45 horas tendrá lugar la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Monte-Sión por parte de las Refajonas. A continuación, a las 19:00 horas, se celebrará la misa, acompañada por la Asociación Cultural Coro del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería, seguida de la tradicional procesión por las calles de Lucainena de las Torres, acompañada por la Banda de Música Santa Cecilia de Sorbas.

La celebración llegará a su final con una gran traca de fin de fiestas, visible desde el Poyo de la Cruz, y una verbena popular amenizada por la Orquesta El Norte.