Las lluvias dejan dos incidencias en carreteras de Cuevas del Almanzora

Las lluvias y tormentas registradas durante las últimas horas en la provincia de Almería no han provocado incidencias reseñables, según el servicio de emergencias 112 Andalucía, más allá de dos afecciones en carreteras de Cuevas del Almanzora.

En concreto, la carretera AL-8104 ha quedado cortada al tráfico, mientras que se ha producido una caída de piedras sobre la calzada de la AL-7107. Estas son, hasta el momento, las únicas incidencias comunicadas por el 112, a la espera de la evolución del episodio durante la jornada.

La Junta de Andalucía activó anoche la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en la provincia de Almería ante las previsiones meteorológicas.

Como consecuencia de los avisos, este jueves permanece suspendida la actividad educativa presencial en Pulpí, Huércal-Overa y Cuevas del Almanzora, donde también se han cerrado parques y jardines. Además, la Junta envió un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de las zonas afectadas por el aviso naranja.

El aviso naranja por lluvias y tormentas continúa activo en el Levante almeriense hasta las 12:00 horas, con acumulaciones previstas de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y 100 litros en doce horas. Entre las 12:00 y las 20:00 horas, el aviso pasará a nivel amarillo.

También permanecen en aviso amarillo hasta las 20:00 horas el Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas y Poniente y Almería capital, con precipitaciones previstas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.