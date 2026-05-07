Llega una nueva edición de 'Viva Boom Fest' a Huércal de Almería

En un mundo de ritmo frenético, parar juntos es un acto revolucionario. Viva Boom Fest nació hace cinco años con la convicción del valor que posee el tiempo compartido en familia, el que se dedica a jugar, a aprender y a crear juntos. Por esta razón, los días 23 y 24 de mayo, el Parque Loquilandia de Huércal de Almería vuelve a convocar a todas las familias para entregarse a la naturaleza y a una programación de actividades que supera las cincuenta propuestas diarias.

Durante dos jornadas, el parque acogerá conciertos, espectáculos, circo, juegos e infinidad de talleres con el objetivo de que que toda la familia encuentre su lugar. La programación completa, presentada a dos semanas del evento, refleja la evolución de un festival que ha sabido escuchar a su público y crecer con él.

“Huércal de Almería, municipio familiar por excelencia, vuelve a acoger el mejor festival de España dirigido a todas las familias. Cuidamos a todos los miembros, por lo que habrá entrada gratuita para los abuelos y un espacio con más actividades diseñado para los preadolescentes”, explica Ismael Torres, alcalde de Huércal de Almería, donde el ayuntamiento es coorganizador de la cita junto a las empresas almerienses Aguacates con Tomate y Crash Music.

Quinto aniversario

La cifra que protagoniza esta edición no es solo una efeméride, es el hilo conductor de toda la experiencia. El festival articulará su propuesta en torno a cinco mundos que representan los valores que le han dado sentido desde el principio: la solidaridad, la sostenibilidad, la diversidad, la inclusión y el futuro.

Cada rincón del parque tendrá identidad propia. Viva Vida acogerá actividades artísticas y manualidades; Biblio-Boom será el rincón de lectura; Paraíso Boom estará dedicado al juego al aire libre y la sostenibilidad, con la colaboración de Tecnobioplant que contribuirá a mejorar la experiencia con una sorpresa para las familias; Lab Boom invitará a imaginar el futuro a través de la experimentación. Viva Boom For U reunirá actividades de inclusión y Viva Diversia explorará la diversidad a través del juego teatral y la expresión corporal. Para los mayores de 9 años, Viva Club ofrecerá tirolinas, arboling, karaoke con disfraces y talleres dirigidos a los preadolescentes.

La programación

El sábado 23 arrancará con sesiones de danza familiar y el coro del festival. A mediodía, el grupo QuimiRock presentará ‘El equipaje de los sueños’, su concierto teatralizado de ciencia en el que pequeños y mayores compartirán ritmo, imaginación y sorpresas que cobran vida en escena. Por la tarde, el trío Triguiñuelas llevará su folk castellano con violín, guitarra, voces y percusión al corazón del parque, y la compañía valenciana La Finestra Nou Circ recorrerá el recinto de manera itinerante con ‘Pilots’, un espectáculo en el que unos pilotos excéntricos aparecen a bordo de un original vehículo a pedales en busca de la más alocada carrera de bicicletas extravagantes.

El domingo 24, la jornada comenzará con una sesión de yoga para familias y continuará con el concierto de Happening, el grupo vallisoletano que aterriza en Almería con una filosofía clara: “El rock se vive en familia”. El broche final lo pondrán los eclécticos almerienses Los Agro en la Boom Party 5, la gran celebración del aniversario que promete ser la fiesta perfecta para cerrar cinco años creciendo juntas.

"Viva Boom Fest ya no es solo nuestro. Es de todas las familias que han crecido con nosotros, de los niños que vinieron siendo bebés y ahora corren solos por el parque, de los padres que han encontrado aquí su tribu", afirma Gemma Giménez, directora artística del festival.

Talleres, crianza y comunidad

Más allá de los escenarios, el festival es ante todo un espacio de crecimiento y juego. A lo largo de los dos días, las familias podrán participar en una oferta ininterrumpida de talleres dirigidos: desde cerámica con arcilla silvestre y tintado de telas, hasta construcción con materiales reciclados, ganchillo, elaboración de mandalas mágicos o fabricación de hoteles de insectos. También habrá espacio para el deporte inclusivo con rugby adaptado, ajedrez y juegos orientales. Como en ediciones anteriores, la Fundación Music for all ofrecerá talleres promoviendo la accesibilidad en este tipo de espacios.

Fiel a su vocación como punto de encuentro real, Viva Boom Fest mantendrá en su programación actividades dirigidas al encuentro con las familias para abordar juntas temas relacionados con la crianza respetuosa. El pódcast de Isla Familia, dirigido por Padre Desobediente, vuelve a Loquilandia con la colaboración de Candil Radio, Por su parte, los bebés tendrán su propio espacio en la Ludoteca Montessori, y la mascota del festival, Boom, animará el parque con varios pasacalles a lo largo de cada jornada. El recinto contará también con su mercadillo de artesanía, zona de food trucks, maquillaje de fantasía, zona de descanso y parking de carritos.

Los abuelos también se van de festival

Viva Boom Fest mantiene en su quinta edición el acceso gratuito para los mayores de 65 años, que podrán entrar al recinto presentando su carné de jubilado. Una decisión que dice mucho de la vocación de un festival que no entiende la familia como un núcleo pequeño, sino como algo que se extiende, que incluye y que suma.

El Parque Loquilandia de Huércal de Almería abrirá sus puertas el 23 y 24 de mayo para toda y todas las familias y la programación completa puede consultarse desde hoy en su página web.