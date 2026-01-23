Liverpool, Varsovia y Katowice refuerzan la conectividad aérea del destino ‘Costa de Almería’

La Diputación Provincial de Almería mantiene en esta edición de FITUR una completa agenda de reuniones de trabajo con aerolíneas, turoperadores, agencias de viajes y otros agentes del sector de ámbito nacional e internacional con el objetivo de alcanzar acuerdos que se traduzcan en la llegada de más visitantes al destino ‘Costa de Almería’. El stand de la provincia continuará recibiendo a profesionales y público general hasta este domingo, 25 de enero, en el Pabellón 5 de IFEMA, Madrid, en su espacio propio dentro de Turismo Andaluz.

Las reuniones en las que ha participado el Servicio Provincial de Turismo en FITUR dejan algunas noticias positivas para el destino almeriense como el inicio de una campaña promocional en Liverpool que arranca este mismo viernes con impactos publicitarios en centros comerciales y mobiliario exterior que se verán por toda la ciudad británica.

Con esta iniciativa, como apunta la diputada de Turismo, María José Herrada, “pretendemos difundir entre el público objetivo la excelencia de la provincia de Almería y la gran oportunidad que supone para los ciudadanos de esta ciudad disfrutar de lo que ofrece ‘Costa de Almería’, sin olvidar el vínculo que ambos territorios tenemos a través del legado de John Lennon, que protagonizó una película en Almería y compuso aquí algunas de sus mejores canciones”.

En otro orden de cosas, relacionado de forma directa con la operativa de vuelos, se ha confirmado una nueva conectividad vía chárter con Polonia a través de la aerolínea TUI Group. Ya se encuentran a la venta miles de plazas para que turistas polacos de las ciudades de Varsovia y Katowice viajen al Aeropuerto de Almería en diferentes épocas del año.

Asimismo, María José Herrada ha afirmado que “los encuentros que estamos manteniendo en FITUR nos están permitiendo establecer contactos directos con profesionales que, más adelante, se convertirán en los mejores prescriptores de nuestro destino. En el último año hemos consolidado la conexión directa con Hungría o el refuerzo con Islandia y Luxemburgo con línea regular de Luxair, así como la estrategia en el mercado británico, nuestro principal emisor internacional. La acción promocional en Liverpool y la confirmación de los chárter con Polonia nos permiten crecer en estos mercados y abrir las puertas de nuevos destinos”.

En cuanto a la conectividad aérea, se mantienen las conexiones actuales con el Reino Unido, el principal mercado emisor a la provincia, ya que a Liverpool se suman ciudades como Birmingham, Manchester, Leeds y Bristol. Además, ya está a la venta un nuevo vuelo al aeropuerto de Londres-Stansted para el año 2027. También está confirmada la operativa con Islandia fuera de temporada alta, a partir de abril y hasta octubre dejando fuera el verano con un turista fiel que realiza estancias largas de hasta diez días.

Otros encuentros de trabajo de la agenda de Diputación en FITUR se han centrado en Oficinas Españolas de Turismo (OET) con los responsables de las oficinas de Turespaña en diversas capitales internacionales para reforzar el posicionamiento de la provincia. En Europa: La Haya, Londres, Dublín, Lisboa, Estocolmo y Helsinki; y de larga distancia: Nueva York y Bombay.

Las agencias online (OTAs) y mercados emergentes ha sido otra línea a destacar con reuniones con plataformas digitales como Civitatis, Expedia, Destinia y Atrápalo para potenciar la oferta tanto en el mercado nacional como internacional; con compañías de países como República Checa, Eslovaquia o Alemania.