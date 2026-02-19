UD ALMERIA

Leo Baptistao: "Almería es mi casa, quiero retirarme aquí"

Radioestadio Almería entrevista a Leo Baptistao, delantero brasileño, actualmente en la UD Almería.

Onda Cero Almería

Almería |

Leo Baptistao atiende a los micrófonos de Onda Cero
Entrevista a Leo Baptistao | Jesús Sánchez

Leo Baptistao se pronunció sobre su futuro en una entrevista concedida a Radioestadio Almería. El atacante brasileño, que finaliza contrato el próximo mes de junio, confirmó que ya existen conversaciones abiertas con el club para ampliar su vinculación: “Hablamos ambas partes, seguramente se va a solucionar”. A sus 33 años y tras dieciocho temporadas como profesional, el delantero sigue mostrando la misma ambición y compromiso de siempre.

Baptistao, pieza importante en el vestuario rojiblanco, no esconde cuál es su gran objetivo pendiente. El sueño que desea cumplir es claro: lograr el ascenso a Primera División con la UD Almería. Un reto que afronta con ilusión y liderazgo en una temporada decisiva para el conjunto almeriense.

