Leo Baptistao: "Almería es mi casa, quiero retirarme aquí"

Leo Baptistao se pronunció sobre su futuro en una entrevista concedida a Radioestadio Almería. El atacante brasileño, que finaliza contrato el próximo mes de junio, confirmó que ya existen conversaciones abiertas con el club para ampliar su vinculación: “Hablamos ambas partes, seguramente se va a solucionar”. A sus 33 años y tras dieciocho temporadas como profesional, el delantero sigue mostrando la misma ambición y compromiso de siempre.

Baptistao, pieza importante en el vestuario rojiblanco, no esconde cuál es su gran objetivo pendiente. El sueño que desea cumplir es claro: lograr el ascenso a Primera División con la UD Almería. Un reto que afronta con ilusión y liderazgo en una temporada decisiva para el conjunto almeriense.