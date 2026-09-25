Juzgan a una educadora a la que la Fiscalía reclama 14 años de prisión por maltratar a niños de corta edad

La Sección Penal del Tribunal de Instancia de Almería celebra este viernes el juicio contra una educadora de un centro de educación infantil de Roquetas de Mar, acusada de gritar, humillar y utilizar expresiones vejatorias contra menores de entre 0 y 3 años durante los meses que permaneció trabajando en el centro en 2023, antes de ser despedida.

En su escrito de acusación provisional, la Fiscalía solicita una pena de 14 años de prisión por ocho delitos contra la integridad moral, a razón de 21 meses por cada uno de ellos. También reclama cinco años de prohibición de aproximarse a cada uno de los menores, una indemnización conjunta de 48.000 euros y la inhabilitación durante 40 años para desempeñar trabajos relacionados con menores.

El fiscal sostiene que la dirección de la escuela apartó a la educadora de sus funciones a finales de noviembre de 2023 después de detectar determinadas sospechas. Según la acusación, la mujer habría tratado en "reiteradas ocasiones" de forma "inadecuada" a los niños, aprovechando tanto el carácter cerrado del aula donde desarrollaba su labor como la corta edad de los menores, todos ellos de menos de tres años.

La acusación señala asimismo que la mujer habría actuado con la "intención de menoscabar la integridad moral" de los pequeños, a los que, según el escrito, trataba "sin consideración ni paciencia". También le atribuye "acciones violentas" y el empleo de expresiones consideradas "impropias e injustificadas".

El escrito fiscal recoge más de una docena de expresiones, frases y episodios en los que la acusada habría proferido gritos, insultos y comentarios vejatorios hacia los menores. Entre las conductas descritas figuran situaciones en las que se dirigía directamente a ellos para exigirles que guardaran silencio, dejaran de llorar o mostrarles una actitud de desprecio.

La Fiscalía destaca que, debido a su corta edad, los niños carecían de capacidad para defenderse frente a esas conductas o explicar posteriormente a sus padres el "trato vejatorio" y "humillante" que, según la acusación, recibían. El escrito también señala que la educadora les dirigía "gritos" e "insultos".

La acusada fue detenida por la Guardia Civil en diciembre de 2023 dentro de una investigación denominada operación 'Infan', después de que los padres de dos menores presentaran sendas denuncias en las que relataban los presuntos insultos recibidos por sus hijos.

La vista judicial está señalada para este viernes, 25 de septiembre, a partir de las 9.30 horas, en la Plaza 4 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Almería.