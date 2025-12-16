Ismael Gil deja la presidencia del GDR Alpujarra-Sierra Nevada para centrarse en Abrucena

Ismael Gil Salmerón se despide de la presidencia del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Alpujarra-Sierra Nevada, cargo que ha ocupado durante cuatro años y medio. El alcalde de Abrucena abandona la responsabilidad para centrarse en su vida familiar y en su labor al frente del Ayuntamiento, tras un periodo que califica como "muy intenso". Y es que durante su mandato, el GDR ha impulsado numerosos proyectos en la comarca, generando empleo y dinamizando la economía local, especialmente entre pequeños comercios y empresas rurales. En este sentido, destaca el impacto de las subvenciones gestionadas, que han permitido a muchos negocios mantenerse y crecer, como el caso de una empresa de iluminación afectada por un incendio que pudo continuar su actividad gracias al apoyo del grupo. Destaca así el papel clave de los Grupos de Desarrollo Rural en la gestión de fondos europeos, resaltando su conocimiento directo del territorio y de la realidad social y económica del medio rural.

Gil deja el GDR en uno de sus mejores momentos, con una inversión superior a los 3,6 millones de euros en la Alpujarra almeriense, lo que supone la ejecución del 98,46 por ciento de los fondos recibidos, situándolo entre los grupos más destacados de Andalucía. Las ayudas se han destinado principalmente al sector agrario, al turismo rural y a la modernización de comercios locales, además de proyectos recientes en infraestructuras deportivas, senderos y servicios sociales.

El alcalde de Abrucena asegura marcharse de la presidencia del GDR con la satisfacción de haber consolidado una asociación "potente y referente en Andalucía", con solvencia económica y capacidad para afrontar el futuro con garantías.