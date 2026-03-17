Investigación en Almería por uso de IA para crear imágenes sexuales falsas de menores

La Fiscalía de Almería sigue investigando un posible caso en el que se habrían utilizado herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes sexuales falsas de varias menores. En concreto, se trataría de unas 18 alumnas de un instituto cuyas fotos habrían sido manipuladas mediante una aplicación capaz de generar desnudos digitales a partir de imágenes normales.

Según explicó el fiscal especializado en delitos informáticos, este tipo de prácticas entra dentro de los llamados deepfakes, contenidos falsos pero muy realistas que pueden dañar gravemente la intimidad y la reputación de las personas. Aunque las imágenes no sean reales, la ley puede considerarlas delito si parecen creíbles, especialmente cuando afectan a menores, en cuyo caso podrían clasificarse como pornografía infantil virtual.

El fiscal también advirtió de que estas aplicaciones son fáciles de usar y muy extendidas, llegando a producir miles de imágenes al día, muchas de ellas con contenido sexual explícito.

Este asunto se trató en unas jornadas organizadas por la Guardia Civil y la Universidad de Almería, donde especialistas analizaron los riesgos de la inteligencia artificial. Durante el encuentro se insistió en la necesidad de establecer límites legales y éticos, ya que esta tecnología avanza muy rápido y puede ser utilizada con fines delictivos.

Además, se destacó que las fuerzas de seguridad deben adaptarse a estos nuevos desafíos digitales, en los que no es necesario estar físicamente presente para cometer un delito, y se subrayó la importancia de proteger derechos fundamentales como la privacidad, el honor y, especialmente, a los menores.