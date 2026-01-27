Huércal-Overa se prepara para un día histórico: cuenta atrás para la Beatificación del Cura Valera

El municipio de Huércal-Overa se vestirá de gala el próximo sábado 7 de febrero para celebrar uno de los acontecimientos más trascendentales de su historia reciente: la Beatificación de Don Salvador Valera Parra, conocido y venerado popularmente como el Cura Valera.

La ceremonia, que comenzará a las 11:00 horas, tendrá lugar en el Espacio Municipal de Usos Múltiples, un recinto que el Ayuntamiento ha acondicionado especialmente para transformarse en un gran centro de fe y acogida. El acto será presidido por Su Eminencia el Cardenal Marcello Semeraro, Prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, y contará con la presencia del Obispo de Almería, D. Antonio Gómez Cantero, junto a los obispos de Cartagena y Getafe, este último, D. Ginés García Beltrán, natural de la localidad.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha subrayado que la implicación del Consistorio va mucho más allá del apoyo institucional. "No estamos solo ante un evento religioso de primer orden, sino ante un acto de justicia histórica con un huercalense ejemplar. Desde el Ayuntamiento, hemos trabajado codo con codo con la Parroquia, el Obispado de Almería y la Asociación Pro Canonización para que cada detalle esté a la altura de lo que nuestro pueblo merece”.

Cartel Beatificación Cura Valera | Ayuntamiento de Huércal-Overa

El apoyo municipal se traduce además en una importante partida económica junto con el apoyo de la Diputación Provincial de 100.000€, destinados a sufragar los costes organizativos y logísticos de este evento.

El milagro: de Huércal-Overa a Rhode Island

El camino a los altares del Cura Valera se selló definitivamente tras el reconocimiento oficial, por parte del Papa León XIV en junio de 2025, de un milagro ocurrido en Estados Unidos.

En 2007, el doctor Juan Sánchez-Esteban, pediatra huercalense en Rhode Island, pidió la intercesión de su paisano para salvar la vida del recién nacido Tyquan Hall, quien se encontraba en estado irreversible. La recuperación inmediata y sin secuelas del niño ha sido el motor científico y espiritual de esta beatificación.

El alcalde invita a todos los vecinos y visitantes a participar en esta jornada: "El Cura Valera fue el párroco de todos, especialmente de los que no tenían nada. Hoy, Huércal-Overa le devuelve ese cariño convirtiéndose en el epicentro de la fe en la provincia y en el mundo entero ya que el acto se retransmitirá en directo a través de 13TV y Radio María a la que hay que sumar la importante repercusión mediática".

Las puertas de acceso al recinto se abrirán a las 08:30 horas del sábado 7 de febrero, en el Recinto Ferial se habilitará el espacio de parking. Junto a la Misa y Beatificación del día 7 la programación incluye además el viernes 6 de febrero (19:00h) una vigilia en la Parroquia de la Asunción, y el domingo 8 de febrero (19:00h) tendrá lugar la Misa de Acción de Gracias y la tradicional Procesión de las Lumbres.