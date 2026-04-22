Huércal de Almería presenta sus fiestas de San José con más de 50 actividades del 30 de abril al 3 de mayo

El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha dado a conocer el programa de sus fiestas en honor a San José, que se celebrarán del 30 de abril al 3 de mayo con más de medio centenar de actividades.

Entre los principales atractivos destacan los conciertos del ciclo Huércal Live, el desfile de carrozas, la carrera de cintas, la procesión y la tradicional comida de mayores, que volverán a ser los grandes reclamos de estas celebraciones.

La programación arrancará días antes con la Feria del Libro, prevista para el 24 y 25 de abril en la plaza de la Constitución, junto a diversas competiciones deportivas como torneos de tenis, ajedrez, baloncesto 3x3 o tenis de mesa, además de la Media Maratón BTT Huercalovers y partidos de viejas glorias.

El inicio oficial de las fiestas tendrá lugar el jueves 30 de abril, con la apertura de la Feria del Mediodía, la ofrenda floral a San José, el Día del Niño y la comida de mayores. Esa misma noche comenzará el festival Huércal Live, que llevará a la plaza de Las Mascaranas a artistas como Rosario, Medina Azahara, Maki & María Artés o DJ Zarpi, entre otros.

El viernes será el turno de la carrera de cintas infantil y del esperado desfile de carrozas, mientras que el pregón correrá a cargo del Club de Ajedrez El Rey. Durante el fin de semana, los tradicionales gigantes y cabezudos, acompañados por la Charanga Los Notas, animarán las calles del municipio.

Además, el programa incluye actividades como un musical infantil, torneos deportivos, exhibiciones de baile, una exposición de motos antiguas o la celebración de la Cruz de Mayo.

Las fiestas concluirán el domingo con la misa y procesión de San José, seguidas de la tradicional traca final en la plaza de la Constitución.