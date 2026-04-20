Cinco detenidos en los altercados previos al UD Almería–Málaga CF, uno de ellos hospitalizado

Cinco detenidos y una persona en observación y custodia policial en el Hospital Universitario de Torrecárdenas, es el saldo de los incidentes ocurridos ayer en los prolegómenos del partido disputado entre la UD Almería y el Málaga CF en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Los hechos ocurrieron en el momento en que las dos aficiones recibían la llegada de los autobuses de los equipos. A pesar de la consideración de partido de alto riesgo, un par de centenares de aficionados malagueños se encontraban 'embolsados' por la Policía Nacional en la misma rotonda donde llegaron posteriormente más de mil seguidores rojiblancos, en una marcha organizada durante la semana.

Según la versión policial, la lesión se produjo durante un forcejeo en el momento de su detención, cuando un acompañante lo soltó de forma repentina, provocando su caída al suelo. Los hechos ocurrieron en la rotonda del Fondo Sur, en un contexto de tensión por la coincidencia de ambas aficiones pese a tratarse de un partido de alto riesgo. Algunos de los testigos calificaron que se había producido un caos organizativo en la zona.

El arrestado local, un hombre de 31 años, fue evacuado al hospital tras el incidente y se encuentra consciente, en observación y bajo custodia policial. Las autoridades han desmentido los rumores sobre su estado y aseguran que no está en coma ni ingresado en la UCI. Las pruebas médicas no detectaron anomalías, aunque permanecerá 24 horas en observación por protocolo.

La Policía Nacional ha confirmado que cuatro de los detenidos son aficionados malagueños, mientras que el único detenido almeriense es el que se encuentra hospitalizado.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido la actuación “proporcional” de la Policía Nacional durante los altercados previos al partido entre la UD Almería y el Málaga CF, señalando que los agentes intervinieron para disolver una pelea multitudinaria y detener a los implicados.

Fernández ha recalcado que el aficionado herido no recibió ningún golpe por parte de la Policía, sino que se lesionó al caer al suelo tras ser soltado por otro seguidor mientras era detenido. Asimismo, ha indicado que el herido está fuera de peligro y bajo custodia, y que los detenidos serán puestos a disposición judicial por desórdenes públicos, desobediencia y resistencia.