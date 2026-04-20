EFEMÉRIDES

Caja Rural de Almería cumple su 60 aniversario

Con motivo del evento, Más de Uno Almería se ha emitido en directo desde la Casa de las Mariposas. Entre otros invitados, ha pasado por el set de Onda Cero, el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde

Onda Cero Almería

Almería |

Tal día como hoy, El 20 de abril de 1966, la Caja Rural Provincial de Almería, hoy Cajamar, abrió su primera oficina en la céntrica calle Méndez Núñez de la capital almeriense. La Caja Rural Provincial de Almería llegó a ese pequeño local, con unos pocos trabajadores y para dar, este caso, financiación para los primeros pozos, invernaderos y riegos por goteo, entre otras infraestructuras.

En aquel entonces, la banca tradicional no confiaba en esa capacidad, en ese carácter emprendedor almeriense, sin embargo, 60 años después, Cajamar se ha convertido en uno de los grupos financieros más importantes y con mayor presencia en toda España. Cuenta con más de cinco mil oficinas, cinco mil empleados y más de un millón setecientos mil socios. Con motivo del 60 aniversario, Onda Cero Provincia de Almería, ha emitido una programación especial de Más de Uno Almería para conmemorar este acontecimiento que cambió la agricultura almeriense y probablemente el futuro de la provincia.

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