La historia de amor de Vera, de Juan del Val, reúne a 500 personas en el Cervantes de la mano de Onda Cero

Un libro siempre es un secreto por desvelar. Sus páginas están llenas de historias con las que ríes, lloras y sufres, en paralelo al devenir de sus personajes. Sus aventuras y desventuras te acompañan durante la lectura, hasta hacerte partícipe de un mundo inventado, capaz de hacerte olvidar tu cotidianidad para zambullirte en una realidad paralela que te absorbe, te zarandea y te atrapa, todo a la vez, en una red de hilo de seda, pegajosa y hermosa a la vez, de la que no puedes salir, pero tampoco quieres.

En ese atrapa sueños del que les hablo se mueve “Vera, una historia de amor”. La novela con la que el escritor, Juan del Val, lograba a finales de 2025 el Premio Planeta. Con seguridad el galardón más reconocido y reconocible de las letras españolas, además de el más jugoso si de dinero hablamos: un millón de euros.

Pues bien, su autor, reconocido y reconocible, mediático y polémico a la vez, llegó a Almería el día 25 de marzo a ‘Libros en la Onda’. El acto, de la mano de Onda Cero, logró reunir a 500 personas en el Teatro Cervantes.

Durante más de una hora Del Val desgranó, con pasión, a veces con mimo, un punto de sinceridad y grandes dosis de humor, los entresijos de la novela premiada con el Planeta. Tras las preguntas de los asistentes, llegó el turno de la firma de libros. Uno a uno, a lo largo de dos horas y media firmó ejemplares, en un ejercicio de comunión entre sus seguidores y el polifacético escritor.

Hablar Juan del Val se me antoja complicado. Todos o casi todos lo conocen por sus apariciones casi diarias en programas de televisión como El Hormiguero y La Roca.

Escritor prolífico y guionista defendió en el encuentro con sus fans la literatura basada en la observación directa y las emociones. Destacó su faceta apasionada, su amor por la escritura, la influencia de la televisión en su carrera y su visión sobre la complejidad de las relaciones humanas.

Y eso es un poco “Vera, una historia de amor”. Cuando el deseo también es el peligro, la protagonista de la galardonada novela ha seguido siempre las reglas: ha vivido durante mas de veinte años con la elegancia, la discreción y la dignidad exigidas a la esposa de un marqués. Pero ahora, a los cuarenta y cinco, recién separada y sin nadie que le dicte qué hacer, empieza a plantearse preguntas que nunca se había permitido.

En medio de esta búsqueda aparece Antonio. Es más joven, de origen modesto y ajeno a su mundo. No es solo la atracción lo que los une, sino algo más profundo: la posibilidad de salirse del guion. Ese vínculo, tan improbable como provocador, será el detonante de unos hechos que nadie anticipa. El exmarido de Vera no acepta que esta se haya rebelado, y lo que comienza como despecho se va convirtiendo en algo mucho más siniestro. Hay cosas que el marqués no soporta perder. Y algunas pérdidas, cuando se acumulan, pueden llevarte al límite. Como ven, argumentos suficientes para leer el libro. No se lo pueden perder.