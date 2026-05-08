ESPACIO DE TURISMO

El gran Parque Minero de Macael se inaugurará el 3 de julio

Uno de los más ilusionantes bienes turísticos de interior en la provincia

Onda Cero Almería

Almería |

El Parque Minero de Macael abrirá oficialmente el 3 de julio con una jornada de puertas abiertas y programación especial.

Las visitas durarán entre 2 y 2,5 horas por la historia extractiva de uno de los mármoles más importantes del mundo durante siglos.

Entre los grandes alicientes estará un caminito de vértigo a 60 metros de altura.

Además, Abrucena se engalana en honor a su patrón San José Obrero; Laujar de Andarax celebra el Encuentro de Tunas de la Alpujarra;...

De lunes a viernes a las 12,50 h, Pepe Ballesteros siembra propuestas turísticas para cosechar escapadistas de cercanía.

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