La Fundación Almeriense para la Excelencia Empresarial impulsa la excelencia del empresariado desde la formación práctica y de alto nivel

Hoy, Rocío Rentero, gerente de la Fundación Almeriense para la Excelencia Empresarial (FAEEM), ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Almería, donde ha puesto en valor el papel clave que desempeña la entidad en la formación y actualización continua del empresariado almeriense y de otras provincias limítrofes.

Al definir qué es la FAEEM, su gerente explicó que la misión principal de la fundación es ofrecer formación de alto nivel y una perspectiva abierta al empresariado y a los equipos directivos, no solo de Almería, sino también de provincias como Murcia, Granada, Málaga, Córdoba o Jaén. Un hecho que, según señaló, “indica el nivel tan alto y el éxito de nuestras formaciones y eventos”.

El público objetivo de la fundación está formado principalmente por empresarios, CEOs y directivos con experiencia, aunque también participan perfiles con menor recorrido profesional que enriquecen el aprendizaje colectivo. Rentero subrayó que uno de los grandes valores diferenciales de la FAEEM es el nivel tanto de los ponentescomo de los propios participantes, lo que favorece el intercambio de experiencias reales, el contraste de casos prácticos y la creación de una red profesional de gran calidad.

En este sentido, explicó que la fundación busca “al mejor de los mejores” para cada materia, y que los asistentes valoran enormemente la formación abierta, donde pueden compartir inquietudes con profesionales de distintos sectores y niveles de trayectoria. Además, la FAEEM desarrolla formación in company, servicios de consultoría y coaching de equipos.

Más allá de la formación académica, la fundación organiza eventos y encuentros empresariales como Diálogos para el Desarrollo, con almuerzos que reúnen a más de cien empresarios, o el programa Una mañana con, en el que directivos y altos cargos de empresas líderes comparten su experiencia en un formato cercano y participativo. También se celebran jornadas específicas por áreas, así como encuentros dirigidos a los patronos.

Rentero insistió en que todas las actividades están pensadas para ser prácticas, dinámicas y directamente aplicables, abordando áreas clave como negociación, comunicación, habilidades directivas, finanzas, inteligencia artificial o inteligencia emocional. “Nuestro público tiene poco tiempo y mucho nivel; no hacemos teoría, hacemos formación útil desde el minuto uno”, afirmó.

Para los interesados en conocer más sobre la fundación, la gerente recordó que toda la información está disponible en la web www.faeem.es, donde se detallan los programas, contactos y vías de acceso. Según explicó, quienes prueban la formación suelen repetir, atraídos por su enfoque práctico, ameno y por la experiencia de ponentes con una sólida trayectoria empresarial y gran capacidad comunicativa.