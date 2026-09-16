'Foro Nacional de Firmas de Auditoría' en Roquetas

Roquetas de Mar acoge el XIV Foro de Firmas de Auditoría los días 17 y 18 de septiembre

Alrededor de 300 profesionales de distintos puntos de España participarán en una cita que refuerza la apuesta del municipio por el turismo MICE y que combinará formación, patrimonio y gastronomía

Roquetas de Mar será sede los próximos 17 y 18 de septiembre del XIV Foro de Firmas de Auditoría, un encuentro de referencia para el sector que reunirá en la ciudad a cerca de 300 profesionales procedentes de distintos puntos del país. La cita permitirá analizar los principales desafíos normativos, tecnológicos y estratégicos a los que se enfrenta actualmente la profesión y, al mismo tiempo, acercará a los participantes a la oferta patrimonial, gastronómica y turística del municipio.

El encuentro ha sido presentado junto al alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, y la decana del Colegio de Economistas, Ana Moreno. Bajo el lema “AUDITOR-IA: el futuro lo escribimos juntos”, el Foro se celebrará en el Hotel Protur Roquetas Hotel & Spa, en Playa Serena, con formato presencial y online.

Gabriel Amat ha destacado que la celebración de este encuentro “demuestra que Roquetas de Mar está preparada para acoger congresos y reuniones profesionales de primer nivel durante todo el año”. El alcalde ha subrayado que “contamos con una planta hotelera de gran capacidad, con establecimientos que disponen también de espacios para jornadas y congresos, y con equipamientos singulares como el Palacio de Congresos, el Auditorio o el Castillo de Santa Ana”.

Amat ha incidido además en el valor de este tipo de visitantes para la economía local. “El turismo de congresos es un turismo de calidad, que viene a trabajar o a formarse, consume en nuestros establecimientos y contribuye al desarrollo de nuestro tejido empresarial. Además, muchas de estas citas se celebran fuera de la temporada alta, lo que nos ayuda a mantener actividad durante todo el año”, ha señalado. En este sentido, ha añadido que “queremos que quienes vengan por motivos profesionales se lleven un buen recuerdo de Roquetas de Mar y regresen después con sus familias para disfrutar de sus vacaciones”.

Por su parte, Ana Moreno ha explicado que el XIV Foro de Firmas de Auditoría “nace con la vocación de ofrecer a los profesionales un espacio útil para compartir conocimiento, experiencias y respuestas ante los cambios que está viviendo el sector”. La decana ha señalado que “la inteligencia artificial está transformando la forma de trabajar de las firmas, pero el programa también aborda cuestiones esenciales como la regulación, la sostenibilidad, la detección del fraude, la confidencialidad, la colaboración con la Administración y las estrategias de futuro”.

Durante las dos jornadas de trabajo se abordarán cuestiones de máxima actualidad como la aplicación de la inteligencia artificial a la auditoría, las novedades del ICAC, la colaboración entre la Administración y las firmas privadas de auditoría, la sostenibilidad, la confidencialidad y el secreto profesional ante la IA, la detección del fraude y las estrategias de futuro y diferenciación de las firmas.

El programa comenzará el 16 de septiembre con una actividad de bienvenida organizada con la colaboración del Ayuntamiento. Antes del acto institucional, los asistentes realizarán una visita teatralizada para conocer la historia de Roquetas de Mar y el valor de su patrimonio. A las 20:30 horas tendrá lugar la inauguración en el Castillo de Santa Ana, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.

La programación incluirá también una degustación de productos típicos de la gastronomía almeriense y, de manera especial, de productos vinculados a Roquetas de Mar, con el objetivo de que los participantes conozcan no solo el destino congresual, sino también la identidad, los sabores y la oferta complementaria del municipio.