El Espacio Talento Almeriense estrena sede permanente en el Paseo de Almería

El Espacio Talento Almeriense ya cuenta con una sede fija en el número 34 del Paseo de Almería. Las instalaciones se encuentran en la primera planta del edificio que acoge el Espacio Gastronómico Sabores Almería y nacen con el objetivo de acercar al público las creaciones de los profesionales almerienses de la moda, la artesanía y la joyería.

El centro desarrollará una programación estable que incluirá exposiciones y venta de productos mediante showrooms, actividades formativas, talleres creativos y charlas con especialistas. La iniciativa pretende ofrecer nuevas oportunidades de promoción a las marcas participantes y favorecer el contacto directo con los consumidores.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha visitado las instalaciones junto al diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez. Durante el recorrido, ha destacado que este espacio permitirá generar nuevas conexiones entre los creadores y el público, además de reforzar el reconocimiento de los productos elaborados en la provincia.

García Alcaina también ha puesto en valor la relación entre Talento Almeriense y Sabores Almería, dos iniciativas impulsadas por la institución provincial para dar visibilidad a los productos y profesionales del territorio. Asimismo, ha animado a los integrantes de la marca a aprovechar las instalaciones para desarrollar proyectos y nuevas propuestas.

La actividad arrancará este viernes 16 y sábado 17 de octubre con el primer showroom, en el que los visitantes podrán descubrir y comprar artículos de las empresas participantes. El viernes abrirá de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 20:30 horas, mientras que el sábado podrá visitarse de 10:00 a 13:30 horas.

La programación continuará el 22 de octubre con un taller de costura básica impartido por Señora Marquesa, titulado 'SOS costura de iniciación: ¡Salva tus prendas con hilo y aguja!'. El día 24 habrá una charla sobre autónomos y empresa, y el 29, a las 10:30 horas, Lorena López, fundadora de Unara, impartirá el taller 'Dar visibilidad a tu talento'. La agenda concluirá el 31 de octubre con la participación del espacio en la Noche en Negro.

Los talleres tendrán un precio de 15 euros y las inscripciones podrán realizarse a través de WhatsApp, en el número 696 828 181.