Enrique Ruiz encabezará la candidatura de Izquierda Unida en las municipales de Almería

La asamblea local de Izquierda Unida en Almería ha elegido por unanimidad al abogado y antiguo coordinador municipal de la formación, Enrique Ruiz, como candidato principal para las elecciones municipales que se celebrarán en la capital en 2027.

La organización asegura estar preparada para afrontar la próxima convocatoria electoral y ha situado entre sus principales objetivos disputar la mayoría absoluta que actualmente mantiene el Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería. Así lo ha trasladado tras la reunión celebrada este jueves por la tarde en su sede del Paseo Marítimo.

El candidato ha señalado que su elección supone el comienzo de un proceso destinado a configurar una candidatura amplia y unitaria de las fuerzas progresistas de la ciudad. Ruiz ha defendido la intención de sumar a organizaciones y ciudadanos dispuestos a participar en un proyecto común con el propósito de optar al gobierno municipal y plantear un modelo de ciudad más habitable.

Desde Izquierda Unida han destacado la trayectoria política de Ruiz y su amplio conocimiento de la realidad municipal, adquirido durante su etapa al frente de la organización en la ciudad. La formación considera que su experiencia y recorrido le convierten en un perfil consolidado, con capacidad para generar confianza entre los vecinos.

Junto a Ruiz ocuparán los primeros puestos de la candidatura Paula Ridao, graduada en Derecho y vinculada al ámbito sindical; Nicolás Martín, historiador de formación y responsable de organización del Partido Comunista de España en Almería, y Teresa Fernández, trabajadora del Servicio Andaluz de Salud y participante activa en movimientos relacionados con la defensa de la sanidad pública.

Con esta asamblea, Izquierda Unida inicia oficialmente el camino hacia las elecciones municipales de mayo del próximo año, para las que la formación pretende comenzar desde ahora a trabajar en la elaboración de su candidatura y en la construcción de su proyecto electoral.