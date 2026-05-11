Educación y Servicios Sociales

El Ejido celebrará el Día de la Familia con actividades infantiles, ocio y convivencia

El Parque San José acogerá el sábado 16 de mayo una programación gratuita para todas las edades con teatro infantil, pasacalles, talleres, mercadillo e inflables y animación

ondacero.es

El Ejido |

El Ejido celebrará el Día de la Familia con una jornada repleta de actividades infantiles, ocio y convivencia
El Ejido celebrará el Día de la Familia con una jornada repleta de actividades infantiles, ocio y convivencia | EJIDO

El Ayuntamiento de El Ejido celebrará el próximo 16 de mayo el ‘Día de la Familia’ en el Parque San José con una amplia programación de actividades lúdicas, educativas y de convivencia pensadas para disfrutar en familia y fomentar la participación de pequeños y mayores en una jornada festiva.

Esta actividad completamente gratuita está organizada por la concejalía de Servicios Sociales, Atende y la Asociación de Comerciantes y Servicios de El Ejido para fomentar valores, convivencia y ocio saludable.

Así, la jornada arrancará a las 10:00 horas con un desayuno saludable, que incluirá reparto de manzanas y agua, además de propuestas de animación como una manzana gigante hinchable y un osito de peluche hinchable. Entre las 11:00 y las 13:00 horas tendrá lugar el pasacalle coreográfico “Encanto”, a cargo de Kalesi, que llenará el recinto de música, baile y personajes para disfrute del público infantil. La programación continuará a las 12:00 horas con la representación del teatro infantil “La máquina de Greta”, de la compañía Artilusio.

Además, durante toda la mañana, los asistentes podrán disfrutar además de puestos de mercadillo, talleres de manualidades, pintacaras, sorteos de regalos para niños, personajes de dibujos animados, inflables para todas las edades y una miniferia vintage con puestos de juegos, palomitera y algodón de azúcar.

Asimismo, el Parque contará con un paseo tematizado con personajes infantiles y grandes elementos hinchables pensados para fotografías y momentos de ocio familiar.

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