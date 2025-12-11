Detenido en Madrid el presunto autor del violento robo en una parroquia de Almería

La Policía Nacional logró identificar al responsable de un robo con fuerza cometido en la parroquia de San Roque, en Almería, durante la noche del 29 al 30 de octubre. El cura del templo fue quien alertó a los agentes tras encontrar la puerta violentada, numerosos daños materiales en el interior y la sustracción de unos 30 euros del lampadario. Además de la escasa cantidad robada, los destrozos resultaron especialmente graves, llegando el autor incluso a ensuciar el interior del templo de forma intencionada.

Durante la inspección técnica realizada por la Brigada Provincial de Policía Científica, los especialistas consiguieron recuperar una huella dactilar parcial en una caja de llaves arrojada entre otros objetos. Debido al mal estado del vestigio, su análisis requirió técnicas avanzadas, pero finalmente permitió identificar al presunto responsable, un hombre de 61 años con un largo historial delictivo y múltiples detenciones previas. Con estos datos, la Brigada de Policía Judicial de Almería emitió una requisitoria para su búsqueda.

La detención se produjo el 27 de noviembre en Madrid, cuando agentes de la Comisaría de Estación Sur localizaron al sospechoso en un control preventivo. En su mochila encontraron dos destornilladores que coincidían con las herramientas habitualmente usadas en robos con fuerza, y que fueron intervenidos para su análisis. El detenido fue puesto a disposición judicial en Madrid, a la espera de ser trasladado a Almería, mientras los investigadores siguen trabajando para determinar si está implicado en otros robos en templos o espacios religiosos.