El cuerpo del menor asesinado en Garrucha muestra indicios de violencia física y sexual

El cuerpo del niño de cuatro años encontrado en la noche del pasado miércoles en la zona costera de Garrucha muestra indicios de agresiones físicas y abusos, según los primeros resultados de la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal de la provincia.

Fuentes cercanas al caso han confirmado que el menor sufrió maltratos antes del crimen. Por estos hechos permanecen detenidos en dependencias policiales de Garrucha su madre, de 21 años y embarazada de cinco meses, y la pareja de ella, sobre quien pesaba una orden de alejamiento.

El representante del Gobierno en la provincia, José María Martín, informó este viernes de que los arrestados comparecerán ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Vera, que está de guardia, durante el sábado.

Martín lamentó nuevamente esta “terrible” situación, mientras la Guardia Civil continúa las pesquisas para aclarar el grado de implicación de los investigados y reconstruir lo ocurrido desde antes de que los familiares del niño denunciaran su desaparición hasta el momento de las detenciones.

El menor apareció sin vida alrededor de las 23:30 horas en la caseta de El Cargadero, en una playa situada en el límite con el término municipal de Mojácar, después de que su padre biológico —que se encontraba fuera de la provincia— presentara la denuncia.

Las fuerzas de seguridad se movilizaron junto a Policía Local y Protección Civil tras recibir el aviso, poco después de las 20:00 horas, a través del servicio de emergencias 112, donde se informaba de que un niño de cuatro años “se había desvanecido en la playa”, “había perdido el conocimiento” y “estaba inconsciente”, según Protección Civil.

Familiares del pequeño también difundieron mensajes en redes sociales solicitando ayuda ciudadana para encontrarlo, ya que, según la información que manejaban entonces, había pasado la tarde con su madre en la playa. Algunos apuntaban a que la mujer había enviado mensajes “escalofriantes” a la familia paterna.

Finalmente, los agentes localizaron el cuerpo del niño dentro de la instalación, activándose el protocolo judicial para el levantamiento del cadáver. La investigación también trata de determinar si el menor fue llevado hasta ese lugar tras fallecer en otro punto.

El subdelegado pidió “prudencia” a la hora de valorar la implicación de los detenidos frente a los vídeos que circulan en redes, donde el niño aparece en situaciones de posible maltrato junto a alguno de los investigados. Señaló que es necesario analizar las grabaciones y cualquier posible consecuencia legal derivada.

Asimismo, evitó descartar ninguna línea de investigación, incluida la posibilidad de violencia vicaria, hasta aclarar el papel que la madre pudo desempeñar en lo ocurrido.

Pese a existir una orden de alejamiento respecto a la mujer, no consta que ella fuera usuaria de los servicios del Instituto Andaluz de la Mujer ni del Centro de Información a la Mujer de Garrucha, según fuentes del Gobierno andaluz.

El Ayuntamiento de Garrucha, que ya había decretado un día de luto oficial el jueves, decidió también posponer la inauguración del alumbrado navideño y la presentación del belén municipal al próximo día como consecuencia de estos “trágicos acontecimientos”.