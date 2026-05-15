Crece el descontento ciudadano por el servicio marítimo Melilla-Almería-Melilla

Almería tiene un reconocido y reconocible problema de conectividad

Trenes con Madrid con demasiada duración del viaje. AVE que ya se verá cuándo empieza a circular, aunque siguen las obras.

Aviones a precios prohibitivos.

Y barcos a Melilla, que están generando muchas quejas por diversas razones, entre ellas, el deterioro de estas embarcaciones en las que es habitual ver gente tirada por el suelo, tumbada en los asientos del bar, descalza, comiendo por cualquier sitio cuando hay un comedor para hacerlo.

Hay melillenses que estudian, trabajan, tienen familia, viven habitualmente o poseen segunda residencia en nuestra provincia. Y almerienses a los que sucede lo mismo con la ciudad norteafricana. Todos ellos necesitan desplazarse, a veces semanalmente.

La plataforma de perjudicados por el transporte a Almeria, creada en Melilla, es la que está luchando especialmente por la mejora de este servicio de viajeros manteniendo reuniones con autoridades donde han obtenido buenas palabras pero que no se han traducido en hechos.

Este colectivo ciudadano lleva tiempo cuestionándose por qué tienen que usar el puerto de Motril, cuando los melillenses se consideran bien enlazados por avión con Granada y además les obliga a desplazarse después hasta la provincia almeriense.

Juan José Imbroda, Presidente de la Ciudad Autonoma de Melilla, ha hecho ha realizado declaraciones en las ultimas horas.