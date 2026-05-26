MOVILIDAD

Cortan parte de la carretera Sierra Alhamilla por las obras del soterramiento y la construcción de una nueva rotonda

El Ayuntamiento de Almería informa de nuevas afecciones al tráfico en la zona de Sierra Alhamilla debido al inicio de las obras de urbanización vinculadas al proyecto del soterramiento ferroviario.

Onda Cero Almería

Almería |

Cortan parte de Sierra Alhamilla por las obras del soterramiento y la construcción de una nueva rotonda
Cortan parte de Sierra Alhamilla por las obras del soterramiento y la construcción de una nueva rotonda | Ayuntamiento de Almería

Las obras del soterramiento de las vías del tren en Almería provocarán nuevas restricciones de tráfico en el entorno de Carretera Sierra Alhamilla y Carrera de los Minerales debido al inicio de los trabajos para construir una nueva rotonda.

Según ha informado el Ayuntamiento, la actuación obligará al corte de tráfico en Sierra Alhamilla, a la altura del número 284 y hasta la zona de Carretera Molino Pepón. Como alternativa, los vehículos deberán circular a través de la calle Alcalde Santiago Martínez Cabrejas.

Además, quedará prohibido el acceso desde Carrera de las Piedras hacia Carretera Sierra Alhamilla mientras duren las obras.

La nueva glorieta permitirá mejorar en el futuro la conexión con la Avenida Vega de Acá, dentro de la transformación urbana ligada al proyecto ferroviario.

El plazo previsto de ejecución es de aproximadamente un mes, periodo durante el cual se mantendrán los desvíos y restricciones en la zona.

Desde el Consistorio han pedido disculpas por las molestias ocasionadas y recuerdan que estos trabajos forman parte de una actuación “fundamental” para mejorar la infraestructura urbana y la movilidad de la ciudad.

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