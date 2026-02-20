Una cena para ayudar al necesitado y rendir homenaje a los fundadores de Cruz Roja en El Ejido

La Asamblea Local de Cruz Roja en El Ejido celebrará el próximo 14 de marzo de 2026, a las 20:00 horas, en el Gran Hotel Victoria, una Cena Homenaje Solidaria dedicada a reconocer a los fundadores de la entidad en el municipio en el año 1980.

En una entrevista para Más de Uno El Ejido de Onda Cero, la responsable local, Lola Pérez Cara, acompañada del voluntario y miembro de la directiva, Francisco González Gutiérrez, han destacado que este acto es "de justicia y gratitud hacia quienes pusieron en marcha la institución con valentía y generosidad para ayudar a quienes más lo necesitan".

En este sentido, será un acto de solidaridad y reconocimiento, animando a la población ejidense y al tejido empresarial a sumarse para contribuir a mejorar la vida de personas en situación de vulnerabilidad, indistintamente de su color de piel, procedencia o situación de exclusión. El dinero recaudado se destinará íntegramente a proyectos sociales dirigidos a familias en dificultad, atendiendo a personas mayores, migrantes, desempleados y menores con apoyo educativo, bajo la filosofía de aliviar el sufrimiento humano. Además de los siete fundadores, se reconocerá a socias y empresas colaboradoras actuales por su apoyo constante. La velada contará con la presentadora Mar Segura y diversas actuaciones musicales de artistas como Serafín y Pilar Alférez.

El precio del cubierto es de 50 euros para adultos y 25 euros para el menú infantil. Existen diversas modalidades de colaboración, incluyendo el patrocinio empresarial de 200 euros o la opción de Fila 0 para colaborar sin asistir. Los interesados deben confirmar su asistencia antes del 4 de marzo contactando con los teléfonos habilitados, 647953396, 616512929 y 627557916