Carboneras remite al TSJA tres recursos contra la nulidad de la licencia de El Algarrobico

El Ayuntamiento de Carboneras ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tres recursos contra el acuerdo aprobado por el Pleno el pasado 7 de julio para revisar de oficio la licencia de obras del hotel de El Algarrobico y declarar su nulidad, en cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Los recursos fueron presentados por los exalcaldes Cristóbal Fernández, Salvador Hernández y otro exregidor, así como por los concejales José Luis Amérigo y Felipe Cayuela y por Cristóbal Fernández en calidad de presidente de una asociación, según recoge el escrito municipal.

Los recurrentes sostienen que la revisión de oficio de la licencia se aprobó sin tener en cuenta acuerdos adoptados previamente por el Pleno, que planteaban dejar la decisión sobre la mesa hasta disponer de nuevos informes jurídicos sobre las consecuencias de la medida.

El Ayuntamiento defiende, por su parte, que el acuerdo aprobado el 7 de julio responde a la obligación de cumplir las resoluciones judiciales firmes dictadas sobre el hotel. En su escrito, el Consistorio cuestiona además los recursos y sostiene que buscan retrasar el cumplimiento de dichas resoluciones.

El acuerdo municipal para anular la licencia recibió un cuarto recurso, presentado por Azata del Sol, la empresa promotora del hotel, al que se concedió el permiso en enero de 2003. Este recurso, según el Ayuntamiento, todavía no ha sido remitido al TSJA.

El inmueble se encuentra actualmente sobre terrenos que el planeamiento general considera no urbanizables de especial protección.