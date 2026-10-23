Camilo actuará el 10 de julio de 2027 en la Plaza de Toros de Roquetas de Mar

El cantante colombiano Camilo actuará el próximo 10 de julio de 2027 en la Plaza de Toros de Roquetas de Mar, en un concierto organizado por SienteLaPlaza + Music. El artista regresará a España con su nueva gira internacional, ‘Para Cuando Sean Mayores Tour’, en la que presentará su último álbum y repasará los grandes éxitos de su carrera.

Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 28 de octubre, a las 12:00 horas, a través de la web sientelaplazamasmusic.com.

Ganador de seis Latin GRAMMY, Camilo se ha consolidado como uno de los referentes del pop latino actual con canciones como Vida de Rico, Tutu, Favorito e Índigo. Su nueva gira llega tras el lanzamiento, el pasado septiembre, de su álbum ‘Para Cuando Sean Mayores’, un trabajo en el que aborda temas como la paternidad, el amor y los recuerdos de la infancia.

El espectáculo propone una puesta en escena inspirada en la imaginación y el universo infantil. La cita de Roquetas permitirá disfrutar tanto de las canciones de su último trabajo como de los temas más conocidos de su trayectoria.

El concierto se suma a la programación musical prevista para el verano de 2027 en la provincia de Almería.