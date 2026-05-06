Cabo de Gata ampliará este verano el horario de acceso a sus playas restringidas para permitir la entrada de más vehículos

Las playas de acceso restringido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar contarán este verano con una modificación en el horario de control de vehículos. La medida permitirá ampliar media hora el acceso matinal a zonas como Genoveses o Cala Carbón, con el objetivo de mejorar la operatividad y rentabilidad del servicio de regulación.

Según el estudio de viabilidad económica vinculado al dispositivo de control de accesos, el cierre de la barrera pasará de las 11:00 a las 11:30 horas durante los días centrales de la temporada alta, que este año abarcará del 20 de junio al 27 de septiembre.

Hasta ahora, el sistema permitía la entrada de vehículos entre las 8:00 y las 11:00 horas, siempre que existiera aforo disponible. Posteriormente, el acceso se reabría en distintos tramos a lo largo de la jornada. La capacidad máxima continúa fijada en 399 vehículos, aunque con rotación de entrada y salida.

Desde la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente justifican el cambio tras comprobar que en numerosas jornadas el aforo no se completaba antes de las 11:00 horas, por lo que consideran que ampliar el horario favorecerá tanto el servicio como la viabilidad económica de la concesión.

El acceso a estas playas reguladas tiene un coste de seis euros por vehículo y día, gestionado por la empresa adjudicataria del servicio. Según los datos de la Junta, el pasado verano accedieron a estas calas casi 50.000 vehículos, lo que supuso un incremento superior al 5% respecto al año anterior.

Las previsiones para este 2026 apuntan a una media superior a los 530 vehículos diarios, lo que permitiría a la empresa alcanzar unos ingresos brutos estimados de más de 320.000 euros durante la campaña estival.

La regulación de accesos se mantiene como una de las principales medidas de protección ambiental en el entorno del parque natural, con el objetivo de controlar la presión de tráfico y preservar espacios de alto valor ecológico.