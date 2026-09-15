Los ayuntamientos de Macael y Mojácar, finalistas en los Premios Andalucía del Turismo 2026

Los ayuntamientos de Macael y Mojácar, nominados en los Premios Andalucía al Turismo 2026 que se entregarán el 24 de septiembre

La Junta de Andalucía ha dado a conocer la relación de instituciones, empresas, profesionales y destinos que optarán a los reconocimientos en las distintas categorías de estos premios, cuya ceremonia de entrega se celebrará el próximo 24 de septiembre, a las 19:30, en el Auditorio de la Casa Colón de Huelva.

El acto estará presidido por el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira.

Macael

El Ayuntamiento de Macael opta al premio Destino Turístico de Interior de Excelencia por su oferta muy diferenciada e identitaria del territorio, basada en un triple enfoque: Industrial, Patrimonial y Artístico. En la misma categoría también optan el Ayuntamiento de Priego de Córdoba y el Geoparque de Granada.

Macael es un destino almeriense de interior que viene desarrollando una política turística, sustentada en la mejora continua que lo ha convertido en un referente de Turismo Industrial en España. Su desarrollo Turístico está basado en dos ejes: Tradición y Belleza. La Cantería del Mármol de Macael, está declarada Bien de Interés Cultural y ha sido propuesta por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía como candidata a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Mojácar

Los Destinos Turísticos Costeros de Excelencia nominados son el Ayuntamiento de Mojácar, el Ayuntamiento de Torremolinos y la Mancomunidad Intermunicipal de Islantilla.

Resto de modalidades

Los Premios Andalucía del Turismo 2026 reconocen diferentes categorías con tres nominados por cada una. En la Excelencia Turística de Instituciones, Asociaciones o Fundaciones, a los reconocimientos optarán el Cabildo Catedral de Córdoba, el Consejo Empresarial de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía y la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte.

El premio a la Trayectoria Empresarial Turística distinguirá a una de estas tres entidades: Caterpillar Centro de Formación S.L.U., Pastelerías Isla, S.L. y Manuel Otero Alvarado - Hotel Inglaterra.

Por su parte, la categoría de Profesional del Sector Turístico tiene como nominados a Carlos José Guirao de Toro, Pedro Sánchez Jaén y Jesús María Tocino Causín.

En cuanto a la modalidad de Iniciativa Turística Sostenible los candidatos son: Hotel Hurricane, Agrícola El Bosque, S.L.- La Canastita y la Asociación de Turismo Sostenible de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

El apartado de Embajador o Embajadora de Andalucía prevé repartir el premio al que optan Francisco Morales García, al Ayuntamiento de Jerez por los 40 años de existencia del Circuito de Jerez y a la Feria de Abril de Sevilla.