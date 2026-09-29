El Ayuntamiento de El Ejido y la Policía Nacional refuerzan la coordinación en materia de seguridad

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, ha mantenido un encuentro institucional con el Comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Almería, Antonio María Delgado, con el fin de reforzar la coordinación en materia de seguridad. Un encuentro en el que ha estado presente el Comisario jefe de

la Policía Nacional de El Ejido, José Antonio Roca Lezama y en el que la regidora ha trasladado que “la seguridad es un pilar fundamental en nuestra acción de gobierno, es por ello que debemos garantizar la protección, la convivencia y el bienestar de la ciudadanía”.

Asimismo, ha recordado que se deben incrementar los medios y los recursos y ha señalado que se debe seguir potenciando la coordinación entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del municipio.

El Comisario Delgado, por su parte, ha coincidido con la alcaldesa en su visión de la seguridad. También ha asegurado la colaboración y coordinación con el resto de operadores de seguridad, y ha puesto a disposición de los ejidenses no solo la potencia humana y material de su comisaría local, sino de todos los efectivos de la Policía Nacional.

Ambas instituciones han coincidido en la necesidad de mantener una comunicación permanente y una coordinación eficaz que permita afrontar con garantías los retos a los que se enfrenta El Ejido en materia de seguridad, consolidando un modelo basado en la cooperación, el servicio público, la convivencia y la cohesión.

Por último, han abordado el acto institucional que se celebrará esta semana en el municipio con motivo del Patrón del Cuerpo Policial, los Santos Ángeles Custodios y que tendrá lugar en el Teatro Auditorio de El Ejido.