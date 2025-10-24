El avión Madrid-Almería, obligado a aterrizar en Barajas por un fallo en el motor

Un fallo en uno de los motores del avión que debía realizar el trayecto entre Madrid y Almería obligó a la tripulación a regresar al aeropuerto poco después del despegue. Un ruido claramente audible por todos los ocupantes alertó a los pilotos, quienes activaron el protocolo de seguridad y optaron por retornar a la terminal madrileña para evitar que la posible avería se agravara.

El vuelo, que había partido del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas pasadas las 12:30 y tenía prevista su llegada a Almería a las 13:45, apenas pudo completar un breve recorrido sobre la zona antes de aterrizar nuevamente unos minutos más tarde.

La rápida y eficaz intervención de los pilotos, junto con la actuación del personal de cabina, permitió mantener la tranquilidad entre los pasajeros que viajaban hacia Almería a mediodía de este jueves. No se registraron daños personales, aunque sí se produjeron molestias derivadas de la interrupción del trayecto.

Una vez de regreso en la terminal del Aeropuerto Adolfo Suárez, los pasajeros fueron informados de la situación y se dirigieron al mostrador de la compañía aérea para reorganizar su viaje. Algunos optaron por esperar un nuevo vuelo, mientras que otros decidieron continuar su desplazamiento por medios alternativos, como vehículos de alquiler.