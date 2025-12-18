La Autoridad Portuaria de Almería cerrará 2025 con 12 millones de euros de beneficio y deuda cero

La Autoridad Portuaria de Almería cerrará el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 12 millones de euros y endeudamiento cero, según se ha puesto de manifiesto en la última reunión de su Consejo de Administración. De esa cifra, 4 millones proceden de la actividad de explotación, el doble que en 2024, y 8 millones de la extinción de la concesión con Endesa en el puerto de Carboneras.

El balance económico confirma una situación financiera sólida, con un fondo de maniobra positivo de 12 millones de euros, que permitirá afrontar los gastos y las inversiones previstas en los próximos ejercicios.

En la misma sesión, el Consejo ha aprobado el Plan de Empresa 2026, que contempla 72 millones de euros de inversión pública hasta 2029. Para el próximo año se han consignado 31,1 millones de euros, un 32% más que en 2025, destinados principalmente a infraestructuras estratégicas.

Entre las actuaciones más relevantes de 2026 destacan la integración urbana del Puerto de Almería, con la transformación del Muelle de Levante y el entorno de Las Almadrabillas, y la primera fase de ampliación del Muelle de Pechina, que permitirá ganar 260 metros de línea de atraque, cinco hectáreas de superficie y alcanzar los 18 metros de calado.

El plan inversor incluye también mejoras en la infraestructura eléctrica, sistemas de control fronterizo, proyectos de eficiencia energética y sostenibilidad, como la implantación del sistema OPS para la conexión eléctrica de buques atracados y nuevas instalaciones de energía solar fotovoltaica para autoconsumo.

En el ámbito del tráfico portuario, las previsiones apuntan a un incremento del 12%en el tráfico de mercancías, hasta alcanzar los 6,1 millones de toneladas en 2025. Este crecimiento se apoya en el aumento de la mercancía general en el Puerto de Almería y en la subida de la exportación de yeso, especialmente en el puerto de Carboneras.

En cuanto al tráfico de pasajeros, se estima un cierre de ejercicio en torno a los 930.000 pasajeros, una cifra superior a la de 2023, aunque un 6% inferior a la de 2024, debido principalmente a la reducción de rotaciones con Melilla.