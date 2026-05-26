SANIDAD

ASISA refuerza su apoyo sanitario a La Desértica en su octava edición

La aseguradora colaborará de nuevo con la prueba organizada por La Legión en Almería, aportando ambulancias, material médico y revisiones para los participantes

Onda Cero Almería

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ASISA refuerza su apoyo sanitario a La Desértica en su octava edición
ASISA refuerza su apoyo sanitario a La Desértica en su octava edición | ASISA

La aseguradora sanitaria ASISA volverá a colaborar con La Desértica como patrocinador médico en su octava edición, que tendrá lugar el próximo 17 de octubre en la provincia de Almería. La conocida competición, organizada por La Legión, se ha consolidado en los últimos años como una de las citas de resistencia más importantes del país.

El acuerdo se formalizó en la base militar de Viator durante un encuentro en el que participaron representantes de ambas entidades, entre ellos el delegado de ASISA en Almería, José Tara, y el teniente coronel Ramón Macías, responsable de la Plana Mayor de Mando del Tercio “Don Juan de Austria” 3º de La Legión y vicepresidente del club deportivo de la prueba.

Dentro de esta colaboración, ASISA aportará cobertura sanitaria al evento mediante un dispositivo de ambulancias y material médico para los equipos de apoyo. En concreto, la compañía ya ha facilitado 15 botiquines destinados tanto a La Desértica como a la versión infantil de la competición, la Minidesértica.

Además, los corredores tendrán acceso a chequeos médicos con ventajas especiales en HLA Hospital Mediterráneo. Los especialistas del centro también participarán en una campaña informativa con consejos para ayudar a los participantes a prepararse de forma segura y saludable.

La edición de este año contará con varias modalidades deportivas, entre ellas marcha, bicicleta, pruebas infantiles e iniciativas inclusivas y recorrerá un total de 14 municipios de la provincia almeriense.

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