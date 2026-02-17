Ángela Banzas descubre en Almería los entresijos de 'Cuando el viento hable', finalista del Premio Planeta

En Más de Uno Almerá, la escritora Ángela Banzas, ha adelantado algunos de los detalles que formarán parte del evento previsto para hoy en el que Onda Cero entrena 'Los Libros en la Onda', una corriente cultural que nos acerca al universo de los grandes autores. Un proyecto que nace con la convicción de convertirse en un servicio cultural para todos los almerienses con obras y autores en mayúsculas, como es el caso de Banzas y su título 'Cuando el viento hable' que ha logrado ser finalista del del Premio Planeta 2025, el galardón literario más prestigioso en lengua española y el que cuenta con mayor dotación económica del mundo.

A partir de las 19:30 horas de hoy martes, el público al salón de actos de la Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA), tendrá la oportunidad de disfrutar de un acercamiento a su obra y a la propia autora. En la entrevista que mantenemos con ella en la radio, Banzas ha reconocido que se trata de una novela con tintes autobiográficos e insertada en su Galicia natal. Del mismo modo, compartirá con los asistentes, un título que ella misma describe como "un viaje emocional que pellizca y acaricia al lector", con una historia marcada por los silencios familiares y la memoria ambientada en la posguerra española y con un personaje, Sofía, como principal protagonista e hilo conductor de la obra. Una nueva aventura literaria que invita a la imaginación y que contará con entrada libre hasta completar aforo.