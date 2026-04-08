El PP andaluz equilibra género y experiencia en sus cabezas de lista para las autonómicas del 17 de mayo

El Partido Popular de Andalucía ha definido ya a las personas que encabezarán sus candidaturas en las ocho provincias de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, con un reparto equilibrado entre hombres y mujeres, cuatro cabezas de lista de cada sexo.

El actual presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, liderará la candidatura por la provincia de Málaga. Junto a él, el partido ha designado a Ramón Fernández-Pacheco por Almería, Antonio Sanz por Cádiz, Antonio Repullo por Córdoba, Rocío Díaz por Granada, Loles López por Huelva, Lina García por Jaén y Patricia del Pozo por Sevilla.

La dirección del partido ha apostado claramente por perfiles con experiencia en la gestión pública. La mayoría de los candidatos forman parte del actual Gobierno andaluz como consejeros, mientras que Repullo, aunque no está en el Ejecutivo, cuenta con trayectoria institucional al haber sido delegado del Gobierno en Córdoba y desempeñar actualmente la secretaría general del partido en Andalucía.

Está previsto que el Comité Electoral ratifique oficialmente las listas completas en breve, coincidiendo con el inicio del plazo legal para presentar las candidaturas ante la Junta Electoral.

Desde el partido se ha subrayado la rapidez con la que se ha cerrado este proceso interno, destacándolo como una muestra de cohesión y estabilidad dentro de la formación, valores que, según defienden, también caracterizan la actual etapa política en Andalucía.