Almería repartirá 50.000 kilos de madera limpia

El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, va a repartir por segundo año consecutivo miles de kilos madera limpia (sin elementos metálicos o barnices) con motivo de la celebración de la noche de San Juan, prevista para el próximo 23 de junio. Enmarcada en la programación del Mes Mundial del Medio Ambiente, gracias a esta iniciativa que tan buenos resultados dio el año pasado se repartirán, intercambiando por palets u otros elementos que puedan ser llevados a la playa para su quema, 50.000 kilos de leña natural segura dispuesta en los puntos de acceso a la playa que discurre entre San Miguel y Nueva Almería.

Una experiencia con la que se pretende evitar la presencia de clavos, objetos metálicos cortantes y otros similares procedentes principalmente de palets, tras las hogueras de San Juan, una propuesta que tiene como principal objetivo "garantizar una festividad respetuosa con las playas y espacios naturales de la ciudad, evitando la presencia de restos peligrosos en la arena, facilitando con ello las tareas de limpieza realizadas a la mañana siguiente", ha explicado el concejal responsable del Área de Sostenibilidad, Antonio Urdiales. "Es una noche especial en el calendario y queremos que los almerienses y quienes nos visitan disfruten al máximo de esta tradición, pero también que el día después no nos encontremos con imágenes de residuos punzantes o contaminación en nuestras playas", ha señalado el concejal. Urdiales ha destacado que la propuesta, iniciada como proyecto piloto en 2025, "tuvo una grandísima acogida y cumplió con los objetivos marcados, por lo que este año no hemos dudado en repetirla".

Al igual que el año pasado, el reparto gratuito de estos 50.000 kilos de madera se efectuará por parte de personal del servicio de limpieza, siendo parte del dispositivo que se pone en marcha por parte del Ayuntamiento de Almería, a través de sus diferentes áreas, para la celebración de San Juan.

Operativo de seguridad y limpieza

Estas labores de "intercambio de material" que se producirán en los accesos a las playas del Paseo Marítimo Carmen de Burgos estarán vigiladas también por efectivos de Policía Local, como parte de ese dispositivo que, en lo que se refiere a limpieza, quedará reforzado previa y después a la celebración de San Juan con el objetivo de que las playas luzcan para el uso y disfrute ciudadano a primera hora del día 24, en concreto a partir de las 10.00h de la mañana volverán a estar disponibles para su disfrute. Las tareas de limpieza se verán también reforzadas con la instalación de contenedores y papeleras.

El dispositivo estará activado en la tarde-noche del día 23 en los paseos marítimos y a las seis de la mañana se iniciará la limpieza de las playas, por lo que está previsto que alrededor de las diez cualquier bañista pueda disfrutar de una arena limpia. Para ello, la empresa concesionaria, 'Acciona Servicios Urbanos S.L', ha organizado un operativo para las playas urbanas, así como para las de La Garrofa, Las Olas, Costacabana, El Alquián, Retamar y Cabo de Gata en el que participarán más de un centenar de persona y maquinaria específica, unas 50 unidades.

El operativo de seguridad, por su parte, tendrá como punto de referencia el Puesto de Mando Avanzado que, como habitualmente, quedará ubicado en El Palmeral de El Zapillo, con presencia de Policía Local, Bomberos y Protección Civil. Un operativo que, tal y como se acordó en la Junta Local de Seguridad celebrada la semana pasada, estará completado por el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, socorristas, ampliado en tareas de vigilancia hasta las 2 de la madrugada, y Emergencias 112.

Bando de la alcaldesa

La alcaldesa, como es tradicional con motivo de la Noche de San Juan, ha dictado un Bando en el que se recuerda que en el municipio están prohibidos los botellones, las acampadas, el acceso a las playas con elementos peligrosos, como hierros de cualquier tipo, clavos o púas, barnices o pinturas y cualquier otra sustancia inflamable, así como el uso de champús o geles de baño en las duchas. En el mismo se recoge que el incumplimiento de estas normas puede dar lugar a la exigencia de las responsabilidades que procedan, conforme a la Ordenanza vigente, pudiendo llegar a sancionarse mediante la imposición de multas que pueden llegar hasta 3.000 euros. En este sentido, se reforzará la presencia de la Policía Local en las playas del término municipal para desarrollar acciones informativas y preventivas y, asimismo, se incrementarán los efectivos de los servicios de Protección Civil, Bomberos y Emergencias 112 y se prolongará la presencia de vigilantes y socorristas hasta las 02:00h. del miércoles 24 de junio. En el Bando se solicita la máxima colaboración ciudadana y se hace un llamamiento a la sensatez para que una noche especial como la de San Juan transcurra con plena normalidad porque la diversión no está reñida con el derecho al descanso