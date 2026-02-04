Almería registra una treintena de incidencias leves por la borrasca Leonardo

La borrasca 'Leonardo' ha provocado en la provincia de Almería cerca de una treintena de incidencias leves hasta primera hora de la tarde de este miércoles, sin que se hayan producido daños de consideración. La situación general se mantiene dentro de la normalidad, sin problemas destacables en los centros educativos y con algunas afecciones puntuales en la red viaria, según ha informado la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Aránzazu Martín.

La responsable autonómica ha explicado que el desarrollo del episodio meteorológico está ajustándose a lo previsto, algo que ha calificado de positivo tras la jornada de seguimiento realizada desde el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), que permanece activo para gestionar la alerta en Andalucía.

Martín ha recordado que la comunidad autónoma se encuentra en nivel operativo 2, con especial atención en provincias como Jaén, Cádiz y Málaga, donde la situación es más compleja, especialmente en el municipio de Ronda. En contraste, ha señalado que en Almería la evolución del temporal está siendo acorde a las previsiones iniciales.

Las incidencias registradas en la provincia se han centrado en cortes puntuales de carreteras, sobre todo en ramblas y pasos que suelen verse afectados cada vez que se producen lluvias intensas, sin que haya sido necesario intervenir por situaciones graves.

Respecto al ámbito educativo, la delegada ha indicado que los colegios han funcionado con normalidad, salvo pequeñas incidencias en un centro de Adra, un municipio donde este tipo de problemas se repiten en episodios similares. En cualquier caso, ha asegurado que el alumnado pudo incorporarse a las clases sin mayores contratiempos.

Por último, Martín ha destacado la actitud responsable de la población al seguir las recomendaciones del 112 y de los servicios de emergencia, y ha hecho un llamamiento a mantener la precaución, especialmente en los desplazamientos. Asimismo, ha aconsejado a quienes tengan previsto viajar fuera de la provincia que se informen previamente sobre el estado de carreteras y servicios ferroviarios y que sigan en todo momento las indicaciones oficiales.