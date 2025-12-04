Almería presenta a los emisarios de los Reyes Magos para la Cabalgata de 2026

El Ayuntamiento de Almería ha recibido la confirmación oficial desde Oriente anunciando que los emisarios de los Reyes Magos ya están rumbo a la ciudad para preparar la llegada de Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar en la tradicional tarde-noche del 5 de enero. Se trata de una de las celebraciones más esperadas por las familias almerienses y que cada año congrega a miles de personas en las calles.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha expresado su entusiasmo por los avances en la organización de la Cabalgata 2026, que en esta edición modificará su recorrido debido a las obras del Paseo. La regidora ha señalado que los detalles finales se darán a conocer en los próximos días, durante la clásica recepción a los emisarios en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Según la descripción recibida desde Oriente, los emisarios de este año guardan un notable parecido con el hotelero Lázaro López, el diseñador Sergi Regal y el técnico deportivo Said Zamani. Vázquez ha querido agradecerles que asuman “la gran responsabilidad de trasladar a los Reyes Magos las cartas de todos los almerienses”, asegurando que vivirán “una experiencia inolvidable”.

Estos tres representantes recogerán el testigo de los emisarios del año anterior, que recordaban a Manuel Leal, propietario de ‘El Quinto Toro’; a Mariano Sarmiento, presidente del Club de Mar; y a El Hadji, mediador intercultural y comerciante. Como marca la tradición, el 5 de enero Sus Majestades saludarán desde el balcón de la Plaza de la Constitución tras su llegada a la Plaza de la Catedral, antes de iniciar su recorrido por las calles de la capital para repartir regalos e ilusión.