Almería lanza la campaña ‘Efecto Almería’ para reforzar su atractivo turístico

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha dado a conocer esta mañana la nueva campaña de promoción turística de Almería Ciudad, una iniciativa que se lanza bajo el lema‘Efecto Almería. Vente, pruébalo y llévatelo puesto’. La propuesta pone el acento en el impacto que la capital almeriense genera en quienes la visitan, definido como “una suma de experiencias únicas y sensaciones que permanecen cuando regresas a casa”, según ha señalado la regidora.

La campaña incluye un vídeo promocional con un estilo fresco, actual y dirigido especialmente a un público joven. En él se muestran algunos de los principales enclaves de la ciudad, como la Alcazaba, la Catedral o la Plaza Vieja, junto a espacios cotidianos como el Parque de las Almadrabillas, las playas urbanas o la Rambla. La gastronomía local, el turismo activo y la Semana Santa también forman parte del relato audiovisual. En la presentación, Vázquez ha estado acompañada por el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca.

Este material promocional ha sido desarrollado por la empresa almeriense Taller Agencia y destaca por su ritmo ágil y su adaptación a las tendencias actuales. Entre sus elementos más innovadores se encuentra la incorporación directa del público joven y el uso de recursos gráficos e infografías que ayudan a definir un ‘Efecto Almería’ moderno y cercano. La alcaldesa ha subrayado que el vídeo transmite la luz, la energía y la vitalidad de la ciudad, un atractivo especial que invita al visitante a querer regresar. “Cada momento refleja ese efecto positivo que te llena de energía, cambia tu ritmo y te hace sentir mejor por dentro, porque en Almería todo brilla de una manera distinta”, ha afirmado.

El lanzamiento de la campaña contará además con la colaboración de influencers de ámbito nacional, que difundirán el ‘Efecto Almería’ a través de sus perfiles en redes sociales, acercando el destino a miles de seguidores y potenciando su visibilidad.

Se trata de una acción estratégica que incluye a tres creadores de contenido especializados en gastronomía, naturaleza y turismo urbano y cultural. Kikillo mostrará una experiencia de descanso en El Toyo y Cabo de Gata; David y Kalina diseñarán una ruta turística ideal, mientras que Laia Cebrián dará a conocer algunos de los enclaves más representativos de la ciudad. En conjunto, estos perfiles superan los 800.000 seguidores en redes sociales.

La campaña se desarrollará durante el primer trimestre de 2026, coincidiendo con la temporada baja, con el objetivo de fomentar la desestacionalización y reforzar la idea de que Almería es un destino atractivo durante todo el año.

En el contexto turístico actual, el papel de los canales digitales y las redes sociales resulta fundamental como herramienta de promoción y posicionamiento de la marca Almería.

La campaña ‘Efecto Almería’ tendrá presencia tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales, dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades. Para ello, se pondrá en marcha un programa de acciones de marketing online orientado a reforzar la imagen de Almería Ciudad como un destino de calidad, con personalidad propia y diferenciada.

Entre las actuaciones previstas se incluyen la implementación del CRM en la web y las aplicaciones turísticas, el impulso del marketing de contenidos generados por usuarios, nuevas campañas con influencers, la promoción de productos turísticos innovadores y la creación de píldoras informativas y acciones de formación digital.