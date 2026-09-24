Almería acogerá desde el 30 de septiembre el VIII Congreso Internacional de Arqueología Medieval

Almería será sede entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre del VIII Congreso Internacional de Arqueología Medieval de España y Portugal, una cita impulsada por la Asociación Española de Arqueología Medieval.

El encuentro, que cuenta con la colaboración del Área de Museos del Ayuntamiento de Almería, permitirá abordar los avances más recientes en el conocimiento de la etapa medieval de la península y favorecerá el contacto entre investigadores, profesionales e instituciones vinculadas a la investigación, protección y divulgación del patrimonio arqueológico.

El congreso reunirá a destacados especialistas en arqueología medieval de España y Portugal, que participarán en un amplio programa compuesto por ponencias, debates y sesiones dedicadas a la presentación de trabajos. Las actividades estarán organizadas en torno a diferentes ámbitos de investigación relacionados con la arqueología de la Edad Media.

Uno de los apartados estará específicamente dedicado a la arqueología medieval en Almería, con el objetivo de impulsar la participación de investigadores y profesionales vinculados al ámbito científico local.

También tendrán protagonismo las nuevas herramientas y procedimientos aplicados a la investigación y divulgación arqueológica. Entre ellos se abordará el empleo de los sistemas de información geográfica, la arqueometría y las bases de datos, recursos que en los últimos años se han convertido en elementos habituales dentro del trabajo de los especialistas.

Otros bloques estarán centrados en las minorías y las identidades, prestando atención a comunidades que fueron perseguidas, excluidas o relegadas durante la época medieval, así como en los descubrimientos y hallazgos más recientes. El programa finalizará el sábado 3 de octubre con una sesión dedicada a las conclusiones, la relatoría y el debate.

Desde el Área de Museos del Ayuntamiento de Almería se considera que la celebración del congreso supone una ocasión para reforzar el conocimiento y la difusión del patrimonio arqueológico de la ciudad, dentro de un espacio de intercambio científico dedicado a la Edad Media y, de manera especial, a la herencia histórica de Almería y su entorno.

El concejal de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones, Joaquín Pérez de la Blanca, ha destacado que serán cuatro jornadas en las que los asistentes podrán conocer también la oferta cultural y museística de la ciudad, además de disfrutar de su gastronomía y de las distintas alternativas de ocio.

El responsable de la Red Municipal de Museos de Almería ha señalado asimismo que el encuentro estará planteado como un espacio abierto a diferentes planteamientos, perspectivas y métodos de trabajo, en línea con la diversidad que caracteriza actualmente a la investigación arqueológica.

Por su parte, la directora del Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí, Belén Alemán, ha mostrado su agradecimiento a la Asociación Española de Arqueología Medieval y al Ayuntamiento de Almería por haber elegido este espacio para acoger la octava edición del congreso.

La arqueóloga ha resaltado además la relevancia de la celebración, al tratarse de la primera ocasión en la que este congreso se desarrolla en Andalucía, circunstancia que, a su juicio, pone de relieve la importancia de la cita.