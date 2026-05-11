Aitana conquista Roquetas y abre su gira más ambiciosa como una auténtica superestrella

Aitana inauguró este fin de semana en Roquetas de Mar su esperada gira “Cuarto Azul World Tour”, el proyecto más ambicioso de toda su carrera. El Estadio Antonio Peroles reunió a cerca de 16 mil personas que acompañaron a la artista catalana en el primero de los 42 conciertos que ofrecerá por España, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa hasta febrero de 2027. La noche convirtió a Almería en el punto de partida de una nueva etapa artística marcada por una propuesta más madura, emocional y visualmente impactante.

El concierto arrancó con “6 de febrero”, tema que abrió una puesta en escena diseñada como una gran habitación azul, símbolo del universo íntimo del nuevo álbum. Aitana construyó el espectáculo a través de distintos bloques narrativos que representaban momentos del día y estados emocionales, apoyándose en pantallas LED de gran formato, efectos de iluminación y coreografías que reforzaban el carácter teatral del show.

Durante las dos horas de actuación, la cantante enlazó algunos de los temas principales de “Cuarto Azul” con canciones emblemáticas de etapas anteriores. “Segundo Intento” y “Duele Un Montón Despedirme De Ti” marcaron el inicio de un concierto donde el público mantuvo una conexión constante con la artista. “Muchas gracias, no me escucho de lo fuerte que cantáis”, comentó Aitana entre risas al ver las pancartas azules que llenaban el estadio.

Uno de los momentos más celebrados llegó con canciones como “Las Babys”, “Ex Ex Ex” y “LIA”, que transformaron el estadio en una auténtica fiesta colectiva. La propuesta visual alcanzó entonces su punto más intenso con luces rojas, sombras chinescas y una puesta en escena mucho más sensual y poderosa. Sobre el escenario, Aitana mostró una imagen más segura y empoderada, convirtiendo el concierto en una experiencia sensorial que iba mucho más allá de lo musical.

El tramo final estuvo marcado por la emoción y la celebración. Temas como “La Chica Perfecta”, “Conexión Psíquica” y “Superestrella” cerraron una noche que resumió la evolución artística de la cantante: una artista capaz de combinar vulnerabilidad y espectáculo sin perder cercanía con sus seguidores. La ovación final confirmó que el arranque de “Cuarto Azul World Tour” no solo fue un éxito, sino también la consolidación definitiva de Aitana como uno de los grandes referentes del pop español actual.