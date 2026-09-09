La Aemet eleva a naranja el aviso por lluvias y tormentas en varias zonas de Almería

La Agencia Estatal de Meteorología ha reforzado los avisos por lluvias y tormentas en la provincia y ha situado en nivel naranja al Valle del Almanzora y Los Vélez desde las cuatro de la tarde de este miércoles.

En estas dos comarcas se esperan precipitaciones que podrían dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en apenas una hora. La situación se mantendrá bajo aviso naranja hasta las dos de la madrugada del jueves y las tormentas podrían llegar acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.

El resto de la provincia también permanece pendiente de la evolución del temporal. Poniente, Almería capital, Nacimiento, Campo de Tabernas y el Levante mantienen durante este miércoles el nivel amarillo, aunque la alerta aumentará a naranja a partir de la medianoche y estará activa hasta las cuatro de la madrugada.

Ante este escenario, la Agencia de Emergencias de Andalucía ha reclamado máxima precaución y recomienda limitar los desplazamientos que no sean imprescindibles.

También pide evitar zonas exteriores y arboladas, no atravesar calles o carreteras anegadas y mantenerse alejados de ramblas y cauces, incluso cuando estén secos, ya que pueden registrar crecidas repentinas.

Para quienes tengan que utilizar el vehículo, Emergencias aconseja comprobar antes el estado de las carreteras, circular a menor velocidad, aumentar la distancia con el resto de vehículos y respetar tanto las indicaciones de los agentes como la información de los paneles de tráfico.