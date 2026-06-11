El 90% de los estudiantes presentados aprueban la PAU en Almería

El 90% de los más de 4.000 alumnos que se han presentado este año a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la provincia de Almería ha logrado aprobar, lo que les permitirá acceder a estudios universitarios de grado.

Las calificaciones se han hecho públicas este jueves, 11 de junio, en todo el Distrito Único Andaluz (DUA). En el caso de Almería, la nota media obtenida en la fase de acceso, valorada sobre 10 puntos, ha sido de 7,618. En cuanto a las puntuaciones más altas, teniendo en cuenta tanto la fase de acceso como la de admisión (sobre un máximo de 14 puntos), destacan los siguientes estudiantes: Carlos Pérez Suárez, del IES Murgi de El Ejido, con un 13,884; Álvaro Águila Asensio, del Stella Maris de Almería, con un 13,800; y Alex Robert Chiriac Manda, del IES Sabinar de Roquetas de Mar, con un 13,745.

Desde este viernes 12 de junio se abre el plazo de tres días hábiles para presentar reclamaciones, que finalizará el martes 16. Las calificaciones definitivas estarán disponibles el 17 de junio para quienes no soliciten revisión, mientras que quienes sí lo hagan recibirán sus notas el 22 de junio de 2026. Ese mismo día también concluye el plazo ordinario para solicitar plaza en estudios de grado dentro del sistema andaluz, que comienza hoy.

La PAU de 2026 ha mantenido el modelo introducido el pasado año, con un único examen por materia, lo que limita la posibilidad de elegir entre opciones. Además, la corrección ha puesto especial énfasis en aspectos ortográficos, gramaticales y léxicos, y el 25% de las preguntas ha tenido un enfoque competencial, en línea con las directrices del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

En total, más de 4.000 estudiantes se han examinado en Almería, distribuidos en nueve sedes ubicadas en seis municipios de la provincia, lo que supone un incremento del 5% respecto al curso anterior. De ellos, 557 se presentaron específicamente para mejorar su nota en la fase de admisión.

Cerca de la mitad de los alumnos realizaron las pruebas en la sede del campus universitario, mientras que el resto se repartió entre distintos centros: los IES Aguadulce y Turaniana, en Roquetas de Mar; Fuente Nueva y Santo Domingo, en El Ejido; Albujaira, en Huércal Overa; Martín García Ramos, en Albox; y Abdera, en Adra.