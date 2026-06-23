'7ª Semana de la Posidonia' en Roquetas de mar del 3 al 12 de julio con novedades

La '7ª Semana de la Posidonia de Roquetas' de mar oferta más de mil plazas en actividades gratuitas para todas los públicos que se desarrollarán del 3 al 12 de julio.

Entre otras, salidas en barco con fondo de cristal, snorkel, kayak, paddle surf, yoga, cuentacuentos y talleres en torno a una de las plantas más importantes para la salud de nuestros mares y de la que en la costa de Aguadulce existe una de las mayores extensiones de todo el Mediterráneo: la Posidonia.

El año pasado más de la mitad de los participantes provenía de fuera de la provincia de Almería.

El plazo de inscripción se abre el 29 de junio a través de posidonia.info