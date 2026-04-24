Góngora: "San Marcos es la mejor forma de conocer la verdadera esencia de El Ejido"

El Ejido se ha vestido de gala para celebrar sus fiestas de San Marcos, una cita que ya es referente en toda la provincia de Almería y que este año vuelve a batir récords de participación. En una entrevista en Más de Uno Almería, el alcalde Francisco Góngora ha destacado el papel vertebrador de esta festividad, afirmando que "es una fiesta para conocer realmente lo que es El Ejido".

Según el primer edil, San Marcos no es solo una celebración religiosa o lúdica, sino el escaparate perfecto de los valores que definen al municipio: el esfuerzo, la hospitalidad y el orgullo por sus raíces agrícolas. "A través de nuestra gastronomía, de la convivencia en las 'habas y el tocino' y la 'Fritá', de la espectacular procesión-romería, mostramos a quienes nos visitan que somos un pueblo dinámico que sabe honrar sus tradiciones mientras lidera el futuro", señaló Góngora.

Además, la importancia de San Marcos trasciende lo festivo. Declarada de Interés Turístico Andaluz, la fiesta supone un impulso vital para el comercio y la hostelería local. El Parque Municipal y el Recinto Ferial se han convertido en el corazón de una ciudad que estos días duplica su actividad social.

Desde el tradicional reparto de rosquillas bendecidas hasta el desfile de carrozas —auténticas obras de arte efímero que compiten en ingenio cada año—, la festividad de 2026 está subrayando la identidad de un municipio que se reconoce en su patrón. Con actuaciones musicales de primer nivel y eventos para todas las edades, San Marcos se consolida, en palabras de su alcalde, como el momento del año en el que "El Ejido abre sus puertas de par en par para mostrar su mejor versión".