Siniestralidad laboral Almería

Emergencia social en Almería tras el noveno muerto en el trabajo: ¿Por qué falla la seguridad laboral?

Una empresa sin seguridad no tiene futuro. Ante las preocupantes cifras de siniestralidad en el tajo, el tejido productivo y los sindicatos coinciden: todo siniestro es, por definición, evitable. El miembro de la Conferación Empresarial Andaluza (CEA), Pepe Cano, desgrana el compromiso compartido y los tres pilares estrictos que patronal y trabajadores deben sostener para frenar esta dramática situación en nuestra provincia

ondacero.es

Almería |

Salir a ganarse el pan no puede costar la vida. Con un repunte drástico del 62% en la mortalidad laboral en Almería, el sistema se enfrenta a un fracaso absoluto. Analizamos esta crisis junto a los sindicatos y escuchamos a José Cano (vicepresidente de la CEA e histórico expresidente de ASEMPAL), quien analiza los fallos del engranaje técnico y humano, y defiende la meta de la "accidentalidad cero" a través de tres pilares fundamentales:

_ Inversión y Compromiso Empresarial: Integrar la prevención como una seña de identidad innegociable en el engranaje de la empresa.

_ Concienciación Colectiva y Formación: Educar de forma estricta e inflexible a los trabajadores en el cumplimiento diario de las normas de seguridad.

_ Diálogo Social Continuo: Mantener una mesa de trabajo estrecha y abierta entre sindicatos y patronal para atajar los nuevos riesgos.

En esta entrevista abordamos la seguridad laboral no solo como una obligación legal, sino como una inversión estratégica en competitividad y responsabilidad social.

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