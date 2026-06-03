Emergencia social en Almería tras el noveno muerto en el trabajo: ¿Por qué falla la seguridad laboral?

Salir a ganarse el pan no puede costar la vida. Con un repunte drástico del 62% en la mortalidad laboral en Almería, el sistema se enfrenta a un fracaso absoluto. Analizamos esta crisis junto a los sindicatos y escuchamos a José Cano (vicepresidente de la CEA e histórico expresidente de ASEMPAL), quien analiza los fallos del engranaje técnico y humano, y defiende la meta de la "accidentalidad cero" a través de tres pilares fundamentales:

_ Inversión y Compromiso Empresarial: Integrar la prevención como una seña de identidad innegociable en el engranaje de la empresa.

_ Concienciación Colectiva y Formación: Educar de forma estricta e inflexible a los trabajadores en el cumplimiento diario de las normas de seguridad.

_ Diálogo Social Continuo: Mantener una mesa de trabajo estrecha y abierta entre sindicatos y patronal para atajar los nuevos riesgos.

En esta entrevista abordamos la seguridad laboral no solo como una obligación legal, sino como una inversión estratégica en competitividad y responsabilidad social.