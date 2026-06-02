Alberto Espinosa

Aprés Beach o como disfrutar de un lugar mágico en La Reserva de Sotogrande

La temporada estival ya ha comenzado y eso en Sotogrande es sinónimo de actividad. Aunque durante todo el año hay un sinfín de oportunidades, el buen tiempo propicia el disfrute de entornos idílicos como La Reserva. El Aprés Beach es un concepto más de la rica y variada oferta del Resort.

Onda Cero Cádiz

Algeciras |

El entorno de Sotogrande, con todos sus servicios de excelencia, ya vive la temporada alta. A su extensa oferta hay que sumar, nuevamente, el Aprés Beach. Un concepto diferente para disfrutar de la Reserva, The Beach, Ancala y todo lo que ofrece el Resort. Siempre con la calidad y la familia como protagonistas sin olvidar a los grupos de amigos, empresas o todo lo que usted pueda imaginar. Una puesta de sol con DJ, zona chill out, actividades para los más pequeños mientras uno se relaja con los arroces de Ancala y un sinfín de oportunidade. Mathieu Jouve y todo el equipo se adaptan a las necesidades del cliente. Un axioma es incuestionable. Todo está preparado para que el visitante disfrute, no tenga preocupaciones y sea consciente de un servicio 10 en cualquiera de los aspectos que pueda imaginar. Alternativas variadas para estar toda una jornada en un lugar mágico y en el que la excelencia es lo normal. Aprés Beach y mucho más.

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