PNV y Bildu confrontan sus programas en un debate en el que queda fuera el terrorismo

El debate ha estado marcado también por la agresión sufrida por Pradales pocas horas antes en la vía pública después de intervenir en un mitin de su partido en Barakaldo, cuando un desconocido, ya detenido, le ha arrojado a la cara un spray de pimienta.

El propio Pradales, que ha sido atendido y dado de alta en el Hospital de Cruces, se ha confesado al inicio del debate "aún con el susto en el cuerpo", antes de recibir la solidaridad del resto de los candidatos.

Los candidatos a lehendakari

La sede de EiTB en Bilbao ha acogido un debate de 'de guante blanco' en el que han participado los candidatos a lehendakari de todos los partidos: Imanol Pradales (PNV), Pello Otxandiano (EH Bildu), Eneko Andueza (PSE-EE), Javier de Andrés (PP), Miren Gorrotxategi (Elkarrekin Podemos), Alba Garcia (Sumar) y Amaia Martínez (Vox).

El debate se ha celebrado a cinco días de la convocatoria electoral y cuando aún hay un veinte por ciento de indecisos, según reflejan las encuestas sobre intención de voto.

Declaraciones de Otxadiano en las que se refería a ETA como un "grupo armado"

A pesar de la referencia de los moderadores al asunto más relevante de la jornada electoral, las declaraciones de Otxadiano en las que se refería a ETA como un "grupo armado" cuya actividad no quiso condenar ni calificar de terrorista, que han generado una cascada de reacciones desde todos los ámbitos, este tema no ha sido materia de debate entre los candidatos.

Solo la candidata de Vox ha hecho varias referencias a este asunto durante sus intervenciones para considerar "inadmisibles" las palabras de Otxandiano, en tanto que Pradales ha señalado que "mientras Bildu no apruebe su asignatura ética, nadie va a querer acordar con ellos".

En el bloque inicial dedicado a la economía, Pradales la ha considerado "sólida y justa", con el índice de desempleo y la tasa de pobreza más bajas del Estado, y ha apostado por "no poner en riesgo lo conseguido".

Se ha mostrado en desacuerdo con Bildu, que necesita "intervenir a la empresa" y cuya política económica ha considerado "un despropósito".

Por su parte, Otxandiano ha opinado que la economía tiene que ser "mucho mas distributiva y proactiva" para que el sector público juegue un rol emprendedor" y ha planteado "un posible punto de encuentro" con el PNV en la creación de un fondo estratégico de inversión.

Andueza ha calificado de "extraordinarios" los datos de empleo vascos, aunque Euskadi "necesita mejores servicios públicos", y ha planteado la creación de un fondo de inversión con las entidades financieras para impulsar proyectos industriales, especialmente de carácter verde.

La candidata de Elkarrekin Podemos ha denunciado la "dejadez" del Gobierno para sostener a las empresas y ha recordado que el último año los vascos han perdido un 4,6 por ciento de poder adquisitivo, en tanto que la aspirante de Sumar ha apostado por una nueva estrategia vasca de transición energética, una industrialización verde y una fiscalidad más progresiva.

De Andrés ha apuntado tres problemas: la deslocalización de empresas, la falta de inversión y la fuga de talentos, por lo que "la evolución no es buena", mientras que Amaia Martínez ha apostado por derogar el pacto verde y todas las políticas de la Agenda 2030.

En relación con el autogobierno, Pradales ha abogado por "ampliar los consensos" del Estatuto de Gernika, para consensuarlos en Euskadi y "después con el Estado", y ha expresado su deseo de "avanzar en más y mejor autogobierno y blindar las competencias propias".

Sobre este mismo asunto, el candidato de Bildu ha reivindicado el reconocimiento de Euskadi como nación, ha augurado que el próximo Parlamento vasco va a tener una amplia mayoría soberanista que demanda el derecho a decidir, y se ha comprometido a poner en marcha la ponencia de autogobierno en un plazo de tres meses.

Andueza se ha comprometido de nuevo a "no participar de ninguna aventura con Bildu y PNV" sobre este asunto, ya que "parecen dispuestos a ir de la mano".

También la candidata de Podemos se ha mostrado partidaria de activar la ponencia de autogobierno, aunque "el resto de partidos no lo ha tenido a bien", y ha reivindicado la "libre determinación de los pueblos".

Finalmente, De Andrés ha reclamado que se utilice el autogobierno para el desarrollo de Euskadi, y ha expresado su inquietud por la "sintonía" entre Bildu y el PNV, y que "una mayoría conduzca a montar un lio la próxima legislatura".

Los posibles pactos posteriores a las elecciones han sido también tema de debate

Los posibles pactos posteriores a las elecciones han sido también tema de debate, y sobre este asunto Andueza ha reiterado su compromiso de no hacer lehendakari al candidato de Bildu: "Vamos a evitar que Bildu gobierne este país. El PSE no va a permitir ningún tipo de aventura", ha asegurado.

Pradales ha prometido "gobernar para todos, nacionalistas y no nacionalistas" y ha dicho que esperará a que pasen las elecciones para hablar de gobernabilidad.

Por su parte, el aspirante de Bildu, si gana las elecciones, llamará al PNV, el PSE y el resto de partidos de izquierda para plantear un diálogo destinado a alcanzar "mayores cotas soberanistas y políticas más igualitaristas y plantear un proyecto de país".

De Andrés ha señalado que ve "muy cerca" a PNV y Bildu, mientras que el PSE "ya ha pactado con ellos" para apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez, mientras "fingen discutir".

La situación de Osakidetza ha centrado una parte del debate, en el que Pradales ha opinado que Euskadi disfruta de "un gran sistema de salud "que debe ser mejorado", por lo que su "primera decisión" sería llamar a todos los partidos para suscribir un gran acuerdo de país en esta materia.

El candidato de Bildu ha criticado el "claro deterioro" de los servicios públicos, especialmente de Osakidetza, y ha reprochado a Pradales que el PNV no haya tomado medidas para mejorar el Servicio Vasco de Salud durante todos sus años de gobierno.

También Andueza se ha mostrado crítico al referirse al "grave problema" de Osakidetza, que "no funciona", por lo que ha propuesto contratar a 2.000 profesionales sanitarios.

Por parte del PP, De Andrés ha apostado por "desideologizar" la administración y los servicios públicos y en particular Osakidetza y por no exigir un perfil de euskera para sus profesionales "que no se puede acreditar".